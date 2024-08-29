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Oyunculuk Denince de Siz! Tokat Sahnesini En Gerçekçi Haliyle Yapan Kadınlara Tebrik Yağdı

Oyunculuk Denince de Siz! Tokat Sahnesini En Gerçekçi Haliyle Yapan Kadınlara Tebrik Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 20:53

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Bazı sahnelerin nasıl çekildiği günümüzde dahi merak edilebiliyor. Bu sahnelerden biri de tokat sahnesi. Kimi oyuncular bu anı el hareketinin gelmesiyle birlikte gerçek tokat olmadan yapıyor, kimileri dublör kullanıyor, kimileriyse birazdan izleyeceğiniz üzere bizzat yaşıyor.

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İki kadın partnerin birbirlerine tokat atacağı sahne sırayla çekildi.

İki kadın partnerin birbirlerine tokat atacağı sahne sırayla çekildi.

Kuvvetli tokatların ardından sahne bittikten sonra ikili birbirlerine sarıldı.

Kuvvetli tokatların ardından sahne bittikten sonra ikili birbirlerine sarıldı.

İşte detaylar 👇

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