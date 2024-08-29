Oyunculuk Denince de Siz! Tokat Sahnesini En Gerçekçi Haliyle Yapan Kadınlara Tebrik Yağdı

Bazı sahnelerin nasıl çekildiği günümüzde dahi merak edilebiliyor. Bu sahnelerden biri de tokat sahnesi. Kimi oyuncular bu anı el hareketinin gelmesiyle birlikte gerçek tokat olmadan yapıyor, kimileri dublör kullanıyor, kimileriyse birazdan izleyeceğiniz üzere bizzat yaşıyor.