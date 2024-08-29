Burada Bi’ Film Tüm Yaralarımızı Saracak: Las Vegas’ta 160 Bin Metrekarelik Ekran ile Film Keyfi

Las Vegas’ta bulunan dünyanın en büyük LED küresi sosyal medyanın gündeminde. Film gösterimlerine de ev sahipliği yapan LED küre izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.
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18 bin 800 kişilik kapasiteye sahip olan dev küre tam tamıma 160 bin metrekarelik bir ekrana sahip.
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Burada bir film keyfi yapmanın tadı unutulmaz anlara vesile olacaktır. Peki ya gitme şansınız olsa kiminle gitmek isterdiniz?
İşte o anlar 👇
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