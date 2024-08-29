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Hakem Eşine Baba Olacağını Kırmızı Kart ile Söyleyen Kadın Hepimize Tebessüm Ettirdi

Hakem Eşine Baba Olacağını Kırmızı Kart ile Söyleyen Kadın Hepimize Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.08.2024 - 18:53

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Hamilelik haberini vermek için binbir türlü sürpriz gördük. Hepsi de birbirinden tatlı olan bu sürprizlerden biri de bir hakeme yapıldı. Eşi hakem olan kadın hamilelik haberini kırmızı kart göstererek verdi.

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Maç esnasında eşine kırmızı kart göstererek sahaya giren kadın çok tatlı anlara vesile oldu.

Maç esnasında eşine kırmızı kart göstererek sahaya giren kadın çok tatlı anlara vesile oldu.

Gözyaşlarını tutamayan adam eşine sarılırken oyuncular ise onları alkışlarıyla kutladı.

Gözyaşlarını tutamayan adam eşine sarılırken oyuncular ise onları alkışlarıyla kutladı.

İşte o anlar 👇

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