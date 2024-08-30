Çocuğunun Plasentasıyla Baskı Resim Yapan Kadın İzleyicileri Şaşırttı

@veganpepinot adlı Instagram kullanıcısı çocuğunun plasentasını ölümsüzleştirmek isteyerek bir resme dönüştürmüştü. O anları sosyal medyada paylaşmasıyla izleyicileri şaşırtan anlara vesile oldu.
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Doğumdan sonra plasentayı hastaneden alan kadın, önce evde boyalarla boyadı.
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Ardından ise kağıda basarak bir baskı resim elde etmiş oldu.
Resim bitinceyse plasentayı gömerek üstüne bir fide diktiler.
İşte detaylar 👇
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