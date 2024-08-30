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Çocuğunun Plasentasıyla Baskı Resim Yapan Kadın İzleyicileri Şaşırttı

Çocuğunun Plasentasıyla Baskı Resim Yapan Kadın İzleyicileri Şaşırttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 11:19

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@veganpepinot adlı Instagram kullanıcısı çocuğunun plasentasını ölümsüzleştirmek isteyerek bir resme dönüştürmüştü. O anları sosyal medyada paylaşmasıyla izleyicileri şaşırtan anlara vesile oldu.

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Doğumdan sonra plasentayı hastaneden alan kadın, önce evde boyalarla boyadı.

Doğumdan sonra plasentayı hastaneden alan kadın, önce evde boyalarla boyadı.

Ardından ise kağıda basarak bir baskı resim elde etmiş oldu.

Ardından ise kağıda basarak bir baskı resim elde etmiş oldu.

Resim bitinceyse plasentayı gömerek üstüne bir fide diktiler.

Resim bitinceyse plasentayı gömerek üstüne bir fide diktiler.

İşte detaylar 👇

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