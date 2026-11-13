Paranın Hayatındaki Rolü Ne?
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Paranın herkes için anlamı farklı. Bazıları için güvenceyken diğerleri için özgürlük anlamına geliyor. Peki senin için paranın anlamı ne?
1. Ay sonunda hesabında beklediğinden fazla para var. Ne yaparsın?
2. Para konusunda seni en çok ne rahatlatır?
3. Çok istediğin bir şey var ama fiyatı bütçeni aşıyor. Ne yaparsın?
4. Yakın bir arkadaşın senden borç istedi, verir misin?
5. Bu ay hiç beklemediğin bir masraf çıktı. Ne yaparsın?
6. Yeni bir iş teklifi var. Maaşı yüksek ama pek sana göre bir iş değil. Kabul eder misin?
7. Bir ay boyunca temel ihtiyaç olmayan hiçbir şeyi almadan durabilir misin sence?
8. Hayalindeki hayat bunlardan hangisine daha çok benziyor?
Para senin için güven demek!
Senin için para özgürlük demek!
Senin için para imkân demek!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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