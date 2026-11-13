Paranın Hayatındaki Rolü Ne?

Senin için paranın tek anlamı var; o da güven. Geleceğini düşünmeden hareket etmek hiç sana göre değil. Beklenmedik durumlara karşı hep hazırlıklı olmak istiyorsun. O yüzden her zaman kenarda birikimin oluyor. Birikimin olduğunda kendini çok daha iyi hissediyorsun. Harcama yaparken çok temkinlisin, ihtiyacın olmayan bir şeyi satın almıyorsun. Çünkü o paranın sana lazım olacağını düşünüyorsun!