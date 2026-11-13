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119 Fonda 444 Bini Aşkın Yatırımcıya 161 Milyar TL Ödeme Yapıldı

119 Fonda 444 Bini Aşkın Yatırımcıya 161 Milyar TL Ödeme Yapıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 16:45
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10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Yapılan açıklamada '119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır' denildi.

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444 bin 893 yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı.

444 bin 893 yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda süreç ile ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır.

TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır.

Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir. Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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