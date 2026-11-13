119 Fonda 444 Bini Aşkın Yatırımcıya 161 Milyar TL Ödeme Yapıldı
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10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Yapılan açıklamada '119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır' denildi.
444 bin 893 yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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