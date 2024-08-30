Düzce Belediyesinden Farkındalık Uygulaması: Vatandaşların Atatürk ve Türk Bayrağı Resmine Yaklaşımları

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun! Atatürk’ün bizlere miras bıraktığı ulusal bayramımız için ülkemizin çeşitli yerlerinde etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan biri de Düzce’de belediye tarafından düzenlendi.
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Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanına farkındalığı test etmek için Atatürk ve Türk Bayrağı portresi yerleştirdi.
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Ardından ise görenlerin yaklaşımlarını kayda aldı. Vatandaşlar Atatürk ve Türk Bayrağı portlerine gösterdikleri hassasiyetle alkışları topladı.
İşte o anlar 👇
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