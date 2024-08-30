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20 Ailenin Reddettiği Down Sendromlu Kızı Evlat Edinen Sosyal Hizmet Uzmanı Kalpleri Eritti

20 Ailenin Reddettiği Down Sendromlu Kızı Evlat Edinen Sosyal Hizmet Uzmanı Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 13:52

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Luca Trapanese adlı sosyal hizmet uzmanı, 20 ailenin evlat edinmeyi reddettiği down sendromlu dünyalar tatlısı Alba’nın hayatına melek gibi dokundu. Alba’yı evlat edinen Luca, bekar bir baba olarak kızı için elinden geleni ardına koymadı.

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Birbirleriyle birlikte hayatlarını güzelleştiren ikilinin geçmişten günümüze fotoğrafları kalplerimize dokundu.

Birbirleriyle birlikte hayatlarını güzelleştiren ikilinin geçmişten günümüze fotoğrafları kalplerimize dokundu.

Neşeleri eksik olmayan ikilinin fotoğraflarına tebessüm etmeden bakmak imkansız.

Neşeleri eksik olmayan ikilinin fotoğraflarına tebessüm etmeden bakmak imkansız.

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