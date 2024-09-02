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Ölene Kadar Seninim: Hindistan'da Bir Çift Morgda Cinsel İlişkiye Girdi, Görüntüleri Yayıldı

Ölene Kadar Seninim: Hindistan'da Bir Çift Morgda Cinsel İlişkiye Girdi, Görüntüleri Yayıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.09.2024 - 19:20

Hindistan'ın Noida kentinde ilginç bir olay yaşandı. Morgda cinsel ilişkiye giren bir çiftin videosu, sosyal medyada yayıldı. Çift, morgun dondurucu odasında, bedenlerin tutulduğu yerde cinsel ilişkiye girmişti. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Hindustan Times

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Hindistan'ın Noida kentinde iki kişi, bir morgda cinsel ilişkiye girdi.

Hindistan'ın Noida kentinde iki kişi, bir morgda cinsel ilişkiye girdi.

Yaklaşık bir ay önce gerçekleşen olayın görüntüleri, sosyal medyada yayıldı. Videonun Hindistan çapında viral olmasıyla polis soruşturması başlatıldı.

Morgda cinsel ilişkiye giren kişilerden birinin morgun temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Morgda cinsel ilişkiye giren kişilerden birinin morgun temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.

Morgun temizlik görevlisi Sher Singh, sosyal medyada yayılan videoda tespit edildi.

Kadının ise yakınlardaki Baraula köyünden olduğu ortaya çıktı. Kadın, suçunun cinsel içerikli olmasından dolayı kimliğini açıklamayı reddetti.

Kadının ise yakınlardaki Baraula köyünden olduğu ortaya çıktı. Kadın, suçunun cinsel içerikli olmasından dolayı kimliğini açıklamayı reddetti.

Polis soruşturması neticesinde, hem kadın hem de erkek gözaltına alındı. Öte yandan videoyu çeken bir kişi ve olay sırasında orada bulunan başka bir kişi de gözaltına alındı.

İnternette viral olan videonun ardından gözaltı altı sayısı dörde ulaştı. Morg çalışanının görevine son verilirken söz konusu morga günde yaklaşık beş ila yedi giriş yapıldığı ortaya çıktı.

İnternette viral olan videonun ardından gözaltı altı sayısı dörde ulaştı. Morg çalışanının görevine son verilirken söz konusu morga günde yaklaşık beş ila yedi giriş yapıldığı ortaya çıktı.

Ceza davalarıyla ilgili girişlerin olduğu da belirtilen morgda, güvenlik endişeleri yaşanmaya başlandı. Morgda bulunan kanıtların nasıl korunduğuna dair soru işaretleri oluştu.

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