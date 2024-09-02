Ölene Kadar Seninim: Hindistan'da Bir Çift Morgda Cinsel İlişkiye Girdi, Görüntüleri Yayıldı
Ölene Kadar Seninim: Hindistan'da Bir Çift Morgda Cinsel İlişkiye Girdi, Görüntüleri Yayıldı
Hindistan'ın Noida kentinde ilginç bir olay yaşandı. Morgda cinsel ilişkiye giren bir çiftin videosu, sosyal medyada yayıldı. Çift, morgun dondurucu odasında, bedenlerin tutulduğu yerde cinsel ilişkiye girmişti. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Kaynak: Hindustan Times
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Hindistan'ın Noida kentinde iki kişi, bir morgda cinsel ilişkiye girdi.
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Morgda cinsel ilişkiye giren kişilerden birinin morgun temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı.
Kadının ise yakınlardaki Baraula köyünden olduğu ortaya çıktı. Kadın, suçunun cinsel içerikli olmasından dolayı kimliğini açıklamayı reddetti.
İnternette viral olan videonun ardından gözaltı altı sayısı dörde ulaştı. Morg çalışanının görevine son verilirken söz konusu morga günde yaklaşık beş ila yedi giriş yapıldığı ortaya çıktı.
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