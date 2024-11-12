Amerika'nın Her Hafta Panama'ya 14,7 Milyon Sinek Bırakmasının Ardındaki Dahiyane Sebep

Amerika’nın Panama sınırına sürekli milyonlarca sinek bırakması kulağa tuhaf geliyor olabilir. Ancak bu adım aslında önemli bir amaca hizmet ediyor. ABD ve Panama, 'New World Screwworm' adındaki tehlikeli bir parazit ile uzun süredir zorlu bir mücadele içerisinde. İyi de madem başları bu parazit ile dertte neden sinek bırakıyorlar? İşte çözüm tam olarak burada başlıyor!

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