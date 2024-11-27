İyi ki Evrimleşmişler! Tarih Öncesi Çağlarda Korkutucu Derecede Büyük Olan 11 Hayvan
İyi ki Evrimleşmişler! Tarih Öncesi Çağlarda Korkutucu Derecede Büyük Olan 11 Hayvan
Günümüzde bir akrep ya da yavaş hareket eden bir tembel hayvan gördüğünüzde ne hissedersiniz? Belki biraz korku, belki de sempati… Ancak milyonlarca yıl önce bu türlerin devasa boyutlara ulaştığını bilseydiniz, duygularınız nasıl değişirdi? Prehistorik çağlarda, sıradan görünen birçok canlı, bugünkünden onlarca kat büyük ve bir o kadar da korkutucuydu. Gelin beraber göz atalım!
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1. Kendi Türlerini Bile Yiyen Dev Akrep: J. rhenaniae
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2. Dev Bir Kum Saati Şekilli İstiridye: Platyceramus
3. Bir Fare Değil, Devasa Bir Kabus: Josephoartigasia monesi
4. Yavaş Ama Devasa: Megatherium
5. Devasa Penguenler: Petradyptes stonehousei
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6. Yeryüzünün En Büyük Yırtıcısı: C. megalodon
7. Dev Sürüngenlerin En Korkutucusu: Titanoboa
8. Küçük ve Zararsız Halleri Sizi Yanıltmasın: Meganisoptera (Griffinfly)
9. Devasa Bir Tren Gibi: Arthropleura
10. Dev Tavşan: Nuralagus rex
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11. Devasa Fillerin Atası: Deinotherium
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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