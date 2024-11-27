İyi ki Evrimleşmişler! Tarih Öncesi Çağlarda Korkutucu Derecede Büyük Olan 11 Hayvan

Günümüzde bir akrep ya da yavaş hareket eden bir tembel hayvan gördüğünüzde ne hissedersiniz? Belki biraz korku, belki de sempati… Ancak milyonlarca yıl önce bu türlerin devasa boyutlara ulaştığını bilseydiniz, duygularınız nasıl değişirdi? Prehistorik çağlarda, sıradan görünen birçok canlı, bugünkünden onlarca kat büyük ve bir o kadar da korkutucuydu. Gelin beraber göz atalım!