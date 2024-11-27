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İyi ki Evrimleşmişler! Tarih Öncesi Çağlarda Korkutucu Derecede Büyük Olan 11 Hayvan

İyi ki Evrimleşmişler! Tarih Öncesi Çağlarda Korkutucu Derecede Büyük Olan 11 Hayvan

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 16:04

Günümüzde bir akrep ya da yavaş hareket eden bir tembel hayvan gördüğünüzde ne hissedersiniz? Belki biraz korku, belki de sempati… Ancak milyonlarca yıl önce bu türlerin devasa boyutlara ulaştığını bilseydiniz, duygularınız nasıl değişirdi? Prehistorik çağlarda, sıradan görünen birçok canlı, bugünkünden onlarca kat büyük ve bir o kadar da korkutucuydu. Gelin beraber göz atalım!

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1. Kendi Türlerini Bile Yiyen Dev Akrep: J. rhenaniae

1. Kendi Türlerini Bile Yiyen Dev Akrep: J. rhenaniae

Denizlerde yaşayan J. rhenaniae, modern akreplerin devasa atasıydı. Bu deniz akrebi yaklaşık 2,5 metre uzunluğa ulaşabiliyor ve keskin dişlerle donatılmış pençeleri sayesinde kaygan balıkları kolayca yakalayabiliyordu. Ancak en korkutucu yanı, kendi türlerini bile avlayacak kadar yırtıcı olmasıydı.

2. Dev Bir Kum Saati Şekilli İstiridye: Platyceramus

2. Dev Bir Kum Saati Şekilli İstiridye: Platyceramus

Bugünkü istiridyeler zararsız ve masum görünse de, Platyceramus isimli dev istiridye yaklaşık 2,7 metre çapındaydı. Bir insanı rahatlıkla yutabilecek kapasitede bir yaratık düşünün. Neyse ki bu devasa yaratık sadece denizlerin derinliklerinde yaşıyordu.

3. Bir Fare Değil, Devasa Bir Kabus: Josephoartigasia monesi

3. Bir Fare Değil, Devasa Bir Kabus: Josephoartigasia monesi

Çöp kutusunun başında dolaşan küçük bir fare bile ürkütücüyse, bu antik dev faresi hayal edin: Tam 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaydı. Güçlü diş yapısı sayesinde hem yırtıcı kuşlara hem de kılıç dişli kedilere karşı kendini savunabiliyordu

4. Yavaş Ama Devasa: Megatherium

4. Yavaş Ama Devasa: Megatherium

Bugünkü sevimli ve komik sloth'ların atası olan Megatherium, 6 metre uzunluğa ulaşabiliyordu. Arka ayakları üzerinde durduğunda ise korkutucu bir şekilde 4 metre yüksekliğe ulaşarak çevresine dehşet saçıyordu.

5. Devasa Penguenler: Petradyptes stonehousei

5. Devasa Penguenler: Petradyptes stonehousei

Modern penguenlerin zararsız halleri sizi yanıltmasın. Yakın zamanda keşfedilen fosiller, Petradyptes stonehousei adlı devasa bir penguenin varlığını ortaya koydu. Bu penguenler 154 kg ağırlığında ve bir insan boyutundaydı.

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6. Yeryüzünün En Büyük Yırtıcısı: C. megalodon

6. Yeryüzünün En Büyük Yırtıcısı: C. megalodon

Modern köpekbalıkları ürkütücü görünse de, onların atası olan C. megalodon hepsinden büyüktü. 18 metre uzunluğa ulaşabilen bu devasa yaratık, ağırlığı 100 tonun üzerindeydi ve avlarını acımasızca avlıyordu.

7. Dev Sürüngenlerin En Korkutucusu: Titanoboa

7. Dev Sürüngenlerin En Korkutucusu: Titanoboa

58 milyon yıl önce ormanlarda hüküm süren Titanoboa, 12 metre uzunluğunda ve modern boa yılanlarının çok daha büyük bir versiyonuydu. Suyun içinde yaşayan bu devasa yaratık, hızlı hareket edebiliyor ve devasa gücüyle avını kolayca öldürebiliyordu.

8. Küçük ve Zararsız Halleri Sizi Yanıltmasın: Meganisoptera (Griffinfly)

8. Küçük ve Zararsız Halleri Sizi Yanıltmasın: Meganisoptera (Griffinfly)

Antik çağlarda Meganisoptera, yani Griffinfly olarak bilinen ataları, 30 cm uzunluğa ve 69 cm kanat açıklığına sahipti. 250 milyon yıl önce bu dev böcekler dünyanın her yerinde uçuyordu.

9. Devasa Bir Tren Gibi: Arthropleura

9. Devasa Bir Tren Gibi: Arthropleura

Modern kırkayaklar küçük boyutları ve hızlı hareketleriyle bile bazı insanlar için oldukça korkutucuyken, onların atası Arthropleura tam bir kabustu. 300 milyon yıl önce dünya üzerinde dolaşan bu devasa yaratık 1,8 metre uzunluğa ulaşabiliyordu.

10. Dev Tavşan: Nuralagus rex

10. Dev Tavşan: Nuralagus rex

Günümüzdeki tavşanlar sevimli ve küçük yaratıklar olarak bilinir. Ancak onların antik atası Nuralagus rex, tam bir devdi. Bu tür, 12 kg ağırlığıyla Avrupa tavşanının yaklaşık altı katı büyüklüğündeydi.

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11. Devasa Fillerin Atası: Deinotherium

11. Devasa Fillerin Atası: Deinotherium

Bugünkü fillerin zaten devasa olduklarını düşünebilirsiniz, ancak onların atası Deinotherium, onlardan çok daha büyüktü. Yaklaşık 4,8 metre uzunluğa ve 5 ton ağırlığa sahip bu yaratık, insanlık tarihindeki en büyük memelilerden biriydi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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