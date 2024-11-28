Kanada’da Mühendislerin Parmaklarında Taşıdığı Demir Yüzüğün Arkasındaki Etkileyici Hikaye

Kanada’da mühendislerin taktığı demir yüzük, pek çok kişi için merak uyandıran bir gelenek. Bu yüzük yalnızca bir aksesuar değil, köklü bir hikayenin parçası. Mezuniyetten sonra düzenlenen özel bir törenle mühendislerin parmağına takılıyor. Peki, bu yüzüğün ardında yatan anlam ne? İşte yüzüğün geçmişi ve bugünü hakkında bilmeniz gerekenler.

Kaynak