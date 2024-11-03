Amsterdam'daki Evlerin Çatısında Kanca Bulunmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebepleri
Amsterdam'daki Evlerin Çatısında Kanca Bulunmasının Çok Mantıklı Gelecek Sebepleri
Amsterdam'daki evlerin çatısında kanca olması kabul edelim ki ilk bakışta biraz garip görünüyor ancak emin olun oldukça işlevsel bir amaca hizmet ediyorlar!
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Amsterdam’ın mimarisinde göze çarpan bu çatı kancaları, aslında günümüz taşınmalarında büyük eşyaları kolayca yukarı ve aşağı taşımak için kullanılıyor.
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Orta Çağ’dan kalma bu teknik, evlerin dar merdivenlerinin taşımaya elverişsiz olması nedeniyle hala geçerliliğini koruyor.
Kanca yardımıyla bir makara ve halat sistemi kullanılarak eşyalar evlerin dış cephesinden üst katlara çekiliyor.
Amsterdam’da inşa edilen evlerin çoğu, oldukça dar olacak şekilde tasarlanmış. Yasal zorunluluklar nedeniyle genişletilemeyen dar yapılar, ev sahiplerini her türlü ihtiyaç için bu dış kancaları kullanmaya yönlendiriyor.
Bu kancaların tarihi bir sebebi de var. Altın Çağ döneminde Amsterdam’daki tüccar ve iş insanları, evlerinin üst katlarını depolama amacıyla kullanıyordu.
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Su seviyesinin yükseldiği bir ülkede, değerli mallarını kuru ve güvenli bir alanda saklamanın en iyi yolu, malları çatılara çıkarmaktı.
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