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Yaşam
Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler

Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.01.2025 - 16:19

Hepimizin ailesinin kendine göre ilginç huyları olabilir. Ama ya bu huyların aslında tuhaf olduğunu çok sonra fark ettiğinizi söylesek? İşte insanların “bizde normaldi” dedikleri, ama diğerleri için oldukça ilginç olan alışkanlıkları! Sıkı tutunun, epey ilginç şeylerle karşılaşmak üzeresiniz...

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

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1. Kolaylığın da böylesi!

1. Kolaylığın da böylesi!

Bir Reddit kullanıcısı şöyle anlatıyor:

'Ailem, buzdolabında her zaman önceden doldurulmuş bir düzine su bardağı bulundururdu. Amaç, musluktan su doldurup soğumasını beklememekti. Her bardak kişiye özel işaretlenir, bitince yıkanır ve tekrar doldurulup dolaba konurdu. Bunun garip olduğunu sonradan öğrendim ama bence hala çok pratik!'

2. Bahçede gömülü bir servet! Ne servet ama 😂

2. Bahçede gömülü bir servet! Ne servet ama 😂

Başka bir Reddit kullanıcısının anlattıkları ise şöyle:

'Annem ve babam, mayonez kavanozlarına nakit doldurup arka bahçeye gömerdi. Bunu tasarruf hesabı yerine yapıyorlardı. Çocukken bu durumu tamamen normal sanırdım!'

3. Diş perisi sudan geçiyor!

3. Diş perisi sudan geçiyor!

Reddit kullanıcısı şu ilginç alışkanlığı paylaşıyor:

'Bir dişim düştüğünde, onu mutfak pencere kenarındaki su dolu bir kavanoza koyardım. Sabah kalktığımda dişim gitmiş, yerine kavanozun içinde ıslak bir dolar bulurdum. Doları kurutmak için güneşe bırakırdım. Bu diş perisinin normal işi sanıyordum ama sonradan bunun bayağı garip olduğunu fark ettim.'

4. Sürekli inşaat halindeki bir ev!

4. Sürekli inşaat halindeki bir ev!

Bir başka kullanıcı, evleriyle ilgili şöyle diyor:

'Evin yemek odasındaki duvarlar 10 yılı aşkın süredir alçıpan halindeydi. Çocukken herkesin evinin böyle olduğunu düşünürdüm. Meğer hiç de öyle değilmiş!'

5. Plastik çatal-bıçak yıkayan aile!

5. Plastik çatal-bıçak yıkayan aile!

Başka bir Reddit kullanıcısının yorumu:

'Bizim evde plastik çatal-bıçaklar asla atılmazdı. Yıkayıp tekrar kullanırdık. Maddi sıkıntımız yoktu. Bu sadece ailemin garip bir alışkanlığıydı.'

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6. Yüreğimiz burkuldu 🥲

6. Yüreğimiz burkuldu 🥲

Reddit kullanıcısının çocukluğu böyle geçmiş:

'Bazen akşam yemeğinde beyaz ekmek, tereyağı ve şekerden oluşan 'sandviçler' yerdik. O zamanlar bunu bir ziyafet sanırdım. Yıllar sonra fakir olduğumuz için böyle yediğimizi fark ettim.'

7. Aslında bizde de benzer bir uygulama var...

7. Aslında bizde de benzer bir uygulama var...

Reddit kullanıcısının anısı:

'Anne ve babamla birlikte yazın inşaat alanlarını gezip, işçilerin bıraktığı şişeleri ve kutuları toplardık. Geri dönüşüme götürüp para kazanırdık. Bir günde 200 dolara kadar kazandığımız olurdu. Bu işi çok eğlenceli buluyordum, ama meğer pek de normal değilmiş!'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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