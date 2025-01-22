Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler
Ailelerinin Normal Sandığı Ancak Epey Tuhaf Olan Alışkanlıklarını Paylaşan Kişiler
Hepimizin ailesinin kendine göre ilginç huyları olabilir. Ama ya bu huyların aslında tuhaf olduğunu çok sonra fark ettiğinizi söylesek? İşte insanların “bizde normaldi” dedikleri, ama diğerleri için oldukça ilginç olan alışkanlıkları! Sıkı tutunun, epey ilginç şeylerle karşılaşmak üzeresiniz...
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1. Kolaylığın da böylesi!
2. Bahçede gömülü bir servet! Ne servet ama 😂
3. Diş perisi sudan geçiyor!
4. Sürekli inşaat halindeki bir ev!
5. Plastik çatal-bıçak yıkayan aile!
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6. Yüreğimiz burkuldu 🥲
7. Aslında bizde de benzer bir uygulama var...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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