Bilime Göre Bir İnsanın Fiziksel Olarak Yaşayabileceği En Kötü Acı Ne?

İnsanlığın yaşayabileceği en şiddetli acı nedir? Doğum, kasık darbesi ya da bambaşka bir şey mi? Bu sorunun yanıtı uzun zamandır tartışılıyor ve nihayet bilim buna bir cevap buldu. Sonuçlar, birçok kişinin tahmininden farklı ve oldukça çarpıcı. Gelin bakalım.

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