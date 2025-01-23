10 Gün Boyunca Komada Kalan Kadın Neler Yaşadığını Anlattı: "Kendimi Uyanık Sanıyordum"
10 Gün Boyunca Komada Kalan Kadın Neler Yaşadığını Anlattı: "Kendimi Uyanık Sanıyordum"
Komada olmak, uzun bir uykudan ibaret gibi görünebilir. Ancak bir kadının yaşadıkları, bunun düşündüğümüzden çok daha farklı olduğunu kanıtlıyor. Gerçeklik ve hayal arasında geçen bu deneyim, tüm algınızı değiştirebilir. Zihnin bu süreçte neler yapabileceğini öğrenmek gerçekten şaşırtıcı. Hazırsanız gelin bakalım.
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Kayley Frances, 2021 yılının Ocak ayında geçirdiği ciddi bir astım atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu o kadar kötüleşmişti ki akciğer yetmezliği yaşadı ve 10 günlük bir komaya girdi.
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Kayley, süreci anlatırken “Komadayken kendimi tamamen uyanık sanıyordum,” dedi. Ona göre, hayatında hiçbir şey olmamış gibi normal bir şekilde yaşamına devam ediyordu. Hatta komadayken bir tarikata katıldığına bile inanmıştı.
Komadan uyandıktan sonra bile Kayley, doktorların ve hemşirelerin bir tarikatın parçası olduğuna ikna olmuştu. Gerçeklik algısı tamamen altüst olmuştu.
Twitter üzerinden hikayesini paylaşan Kayley, bu deneyimin ne kadar karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğunu şöyle özetledi:
Doktorlar ve hemşireler onunla konuşup müzik çalmış, hatta erkek arkadaşı her gece FaceTime üzerinden kitap okumuştu. Ancak Kayley, hiçbirini hatırlamıyor.
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Kendisinin açıklamaları, komanın yalnızca bir uyku olmadığını kanıtlıyor. Bu süreç, bireyin zihni ve gerçeklik algısı üzerinde derin etkiler bırakabiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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