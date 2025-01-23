10 Gün Boyunca Komada Kalan Kadın Neler Yaşadığını Anlattı: "Kendimi Uyanık Sanıyordum"

Komada olmak, uzun bir uykudan ibaret gibi görünebilir. Ancak bir kadının yaşadıkları, bunun düşündüğümüzden çok daha farklı olduğunu kanıtlıyor. Gerçeklik ve hayal arasında geçen bu deneyim, tüm algınızı değiştirebilir. Zihnin bu süreçte neler yapabileceğini öğrenmek gerçekten şaşırtıcı. Hazırsanız gelin bakalım.