28 Yıl Boyunca Eğik Durmuştu: Nadir Görülen Hastalıkla Mücadele Eden Adam Ameliyatla Yeniden Ayağa Kalktı!
28 Yıl Boyunca Eğik Durmuştu: Nadir Görülen Hastalıkla Mücadele Eden Adam Ameliyatla Yeniden Ayağa Kalktı!
28 yıl boyunca iki büklüm bir şekilde yaşamak zorunda kalan bir adam düşünün. Hayatı boyunca ne rahatça yürüyebildi ne de düz bir şekilde yatabildi. Ancak yılmadan aradığı tedavi umudu, hayatını değiştirdi. Ailesinin desteği ve azmi sayesinde uzun bir yolculuğa çıktı. Sonunda mucizevi bir ameliyatla yeniden dik durmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Li Hua, henüz gençken Ankilozan Spondilit adı verilen nadir bir otoimmün hastalıkla tanıştı. Bu rahatsızlık, kemiklerin kaynaşmasına ve omurganın öne doğru eğilmesine neden oluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamanla durum o kadar kötüleşti ki Li tamamen iki büklüm hale geldi, ne dik durabiliyor ne de düz bir şekilde yatabiliyordu.
Annesi Tang Dongchen, yıllarca Li’ye tam zamanlı bakım sağladı. Ancak çaresizce yıllar boyunca uzman bir tedavi merkezi aradılar ve sonunda 2020 yılında aradıkları umudu buldular.
Li Hua’nın tedavisini üstlenen Shenzhen Üniversitesi Genel Hastanesi'nden Dr. Tao Huiren, bu tür ameliyatların zorluğunu “Everest’e tırmanmak” olarak tanımladı. İki haftalık planlamanın ardından, Li’nin vücudu üzerinde toplamda dört büyük cerrahi müdahale gerçekleştirildi.
Ameliyatlar sırasında Li’nin kemikleri kırılarak yeniden şekillendirildi ve eklemlerinin bir kısmı mobilize edildi. Tüm bu süreç, Li’nin yeniden dik durabilmesi için umut ışığı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyonlar başarılı geçti ve Li Hua, fiziksel rehabilitasyonun da yardımıyla kayda değer bir ilerleme kaydetti. Artık bir yürüteç yardımıyla hareket edebiliyor, lavaboya gidip dişlerini fırçalayabiliyor ve masada oturarak yemek yiyebiliyor.
Her ne kadar Li’nin tamamen iyileşmesi mümkün olmasa da ameliyat sayesinde artık hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok daha güçlü bir hayat sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın