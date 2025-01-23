28 Yıl Boyunca Eğik Durmuştu: Nadir Görülen Hastalıkla Mücadele Eden Adam Ameliyatla Yeniden Ayağa Kalktı!

28 yıl boyunca iki büklüm bir şekilde yaşamak zorunda kalan bir adam düşünün. Hayatı boyunca ne rahatça yürüyebildi ne de düz bir şekilde yatabildi. Ancak yılmadan aradığı tedavi umudu, hayatını değiştirdi. Ailesinin desteği ve azmi sayesinde uzun bir yolculuğa çıktı. Sonunda mucizevi bir ameliyatla yeniden dik durmayı başardı.