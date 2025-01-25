Bilim, Kadın Psikopatların Sergilediği Davranışları Açıkladı: Bu İşaretlere Dikkat!

Psikopatlar hakkında çok şey duyarız ama onları tanımlamak hiç de kolay değildir. Ancak bilim, bu gizemi çözmek için kolları sıvadı Yeni bir araştırma, kadın psikopatların fark edilmesini sağlayacak davranışları açıklıyor. Gelin o davranışlar nelermiş beraber bakalım.