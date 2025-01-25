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Bilim, Kadın Psikopatların Sergilediği Davranışları Açıkladı: Bu İşaretlere Dikkat!

Bilim, Kadın Psikopatların Sergilediği Davranışları Açıkladı: Bu İşaretlere Dikkat!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.01.2025 - 15:33

Psikopatlar hakkında çok şey duyarız ama onları tanımlamak hiç de kolay değildir. Ancak bilim, bu gizemi çözmek için kolları sıvadı Yeni bir araştırma, kadın psikopatların fark edilmesini sağlayacak davranışları açıklıyor. Gelin o davranışlar nelermiş beraber bakalım.

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New Mexico Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir grup araştırmacı, kadın psikopatların belirgin davranış kalıplarını keşfetmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu araştırmada, polis sorgularında kadınların baş hareketlerini incelemek için özel algoritmalar kullanıldı.

New Mexico Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden bir grup araştırmacı, kadın psikopatların belirgin davranış kalıplarını keşfetmek için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu araştırmada, polis sorgularında kadınların baş hareketlerini incelemek için özel algoritmalar kullanıldı.

Araştırmacılar, kadın psikopatların erkek psikopatlarla benzer bir şekilde başlarını sabit tutma eğiliminde olduklarını buldular.

Araştırmacılar, kadın psikopatların erkek psikopatlarla benzer bir şekilde başlarını sabit tutma eğiliminde olduklarını buldular.

Araştırma ekibi, şu ifadeleri kullandı:

Araştırma ekibi, şu ifadeleri kullandı:

'Baş dinamikleri gibi sözsüz davranışlar, psikopati gibi bazı psikopatolojileri tespit etme becerimizi artırabilecek önemli ancak yeterince incelenmemiş bir iletişim biçimidir. Bulgularımız, yüksek psikopati puanlarına sahip kadınlarda klinik görüşmeler sırasında daha durağan bir baş pozisyonu gibi benzersiz bir davranış örüntüsünü ortaya koyuyor.'

Psikopatların yaygın özellikleri nelerdir?

Psikopatların yaygın özellikleri nelerdir?

Araştırmaya göre, psikopatlar genellikle antisosyal davranışlar, empati eksikliği ve suçluluk duygusu taşımama gibi özellikler sergiler.

New Mexico ekibi, katılımcıları Hare Psikopati Kontrol Listesi’ne (PCL-R) göre değerlendirdi. Bu liste, kişinin 1 ile 40 arasında bir puan almasını sağlıyor ve 30’un üzerinde bir skor psikopat olarak kabul ediliyor.

New Mexico ekibi, katılımcıları Hare Psikopati Kontrol Listesi’ne (PCL-R) göre değerlendirdi. Bu liste, kişinin 1 ile 40 arasında bir puan almasını sağlıyor ve 30’un üzerinde bir skor psikopat olarak kabul ediliyor.
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Çalışma, baş hareketleri daha az olan kadınların genellikle daha yüksek psikopati puanlarına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma, baş hareketleri daha az olan kadınların genellikle daha yüksek psikopati puanlarına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Psikopati genellikle tek başına bir teşhis olarak konulmaz. Bunun yerine, psikopat özellikler sergileyen kişiler genellikle Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPD) tanısı alır. DSM-5’e göre, bu bozukluğun bazı temel belirtileri şunlar:

Psikopati genellikle tek başına bir teşhis olarak konulmaz. Bunun yerine, psikopat özellikler sergileyen kişiler genellikle Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPD) tanısı alır. DSM-5’e göre, bu bozukluğun bazı temel belirtileri şunlar:

  • Sosyal normlara uyumda başarısızlık

  • Sürekli yalan söyleme veya insanları kandırma

  • Plansızlık ve dürtüsellik

  • Saldırganlık ve fiziksel çatışmalara eğilim

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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