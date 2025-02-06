onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Google Haritalar'dan Bile Görülüyor: Antarktika'da Yer Alan Bu Kapının Sırrı Ne?

Google Haritalar'dan Bile Görülüyor: Antarktika'da Yer Alan Bu Kapının Sırrı Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 13:41

Google Haritalar'da zaman zaman ilginç yapılarla karşılaşabiliriz. Ancak Antarktika’nın ortasında beliren devasa bir ‘kapı’, görenleri oldukça şaşırttı! Reddit’te paylaşılan bu keşif, pek çok teorinin odak noktası oldu. Peki işin aslı ne? Bir de uzmandan dinleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir Reddit kullanıcısı, Doğu Antarktika’da Google Haritalar aracılığıyla büyük bir ‘kapı’ keşfettiğini iddia etti ve merak edenler için koordinatları paylaştı: 69°00’50"S 39°36’22"E.

Bir Reddit kullanıcısı, Doğu Antarktika’da Google Haritalar aracılığıyla büyük bir ‘kapı’ keşfettiğini iddia etti ve merak edenler için koordinatları paylaştı: 69°00’50"S 39°36’22"E.

Kapının çevresinde sadece Japonya’nın araştırma üssü Showa İstasyonu bulunuyor. Ancak istasyonun bölgeye bu kadar yakın olması, insanların kafasındaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Kapının çevresinde sadece Japonya’nın araştırma üssü Showa İstasyonu bulunuyor. Ancak istasyonun bölgeye bu kadar yakın olması, insanların kafasındaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Peki, bilim insanları bu ‘kapıyı’ nasıl açıklıyor? Google Earth Pro üzerinden eski uydu görüntülerini analiz eden Newcastle Üniversitesi’nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Peki, bilim insanları bu ‘kapıyı’ nasıl açıklıyor? Google Earth Pro üzerinden eski uydu görüntülerini analiz eden Newcastle Üniversitesi’nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

Yapı, deniz buzlarının arasında sıkışmış bir buzdağı. Zamanla eriyip bulunduğu yere oturmuş. Yakındaki adalar ve sığ sular nedeniyle bu bölgede buna benzer birçok buzdağı görebilirsiniz.

Yapı, deniz buzlarının arasında sıkışmış bir buzdağı. Zamanla eriyip bulunduğu yere oturmuş. Yakındaki adalar ve sığ sular nedeniyle bu bölgede buna benzer birçok buzdağı görebilirsiniz.

Grantham Enstitüsü’nden Profesör Martin Siegert de kapının aslında tamamen doğal bir oluşum olduğunu belirtti:

Grantham Enstitüsü’nden Profesör Martin Siegert de kapının aslında tamamen doğal bir oluşum olduğunu belirtti:

'Bu sadece buz akışının oluşturduğu doğal bir desen. Erime, tekrar donma ve rüzgarın etkisiyle şekillenmiş bir yapı. Görüntü ilginç ama şaşırtıcı değil.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yani üzgünüz ama ne gizli bir askeri üs var, ne de uzaylıların Antarktika’daki evi… Sadece doğanın şekillendirdiği ilginç bir buz oluşumu.

Yani üzgünüz ama ne gizli bir askeri üs var, ne de uzaylıların Antarktika’daki evi… Sadece doğanın şekillendirdiği ilginç bir buz oluşumu.

Ama kabul edelim Google Haritalar'da biz de böyle bir şeyle karşılaşsak korkardık!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Metin S

Peki hangi gerizekalı bunu kapıya benzetti acaba? Kapısız yerden gelen biri herhal

serhatdamacana

Kapıya ben daha çok benziyorum bundan.

Yönetici Bilal

Sen de clickbait tutsağı olmuşsun editör