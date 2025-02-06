Google Haritalar'dan Bile Görülüyor: Antarktika'da Yer Alan Bu Kapının Sırrı Ne?
Google Haritalar'dan Bile Görülüyor: Antarktika'da Yer Alan Bu Kapının Sırrı Ne?
Google Haritalar'da zaman zaman ilginç yapılarla karşılaşabiliriz. Ancak Antarktika’nın ortasında beliren devasa bir ‘kapı’, görenleri oldukça şaşırttı! Reddit’te paylaşılan bu keşif, pek çok teorinin odak noktası oldu. Peki işin aslı ne? Bir de uzmandan dinleyelim.
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Bir Reddit kullanıcısı, Doğu Antarktika’da Google Haritalar aracılığıyla büyük bir ‘kapı’ keşfettiğini iddia etti ve merak edenler için koordinatları paylaştı: 69°00’50"S 39°36’22"E.
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Kapının çevresinde sadece Japonya’nın araştırma üssü Showa İstasyonu bulunuyor. Ancak istasyonun bölgeye bu kadar yakın olması, insanların kafasındaki soru işaretlerini daha da artırdı.
Peki, bilim insanları bu ‘kapıyı’ nasıl açıklıyor? Google Earth Pro üzerinden eski uydu görüntülerini analiz eden Newcastle Üniversitesi’nden Buzul Bilimi Profesörü Bethan Davies, olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.
Yapı, deniz buzlarının arasında sıkışmış bir buzdağı. Zamanla eriyip bulunduğu yere oturmuş. Yakındaki adalar ve sığ sular nedeniyle bu bölgede buna benzer birçok buzdağı görebilirsiniz.
Grantham Enstitüsü’nden Profesör Martin Siegert de kapının aslında tamamen doğal bir oluşum olduğunu belirtti:
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Yani üzgünüz ama ne gizli bir askeri üs var, ne de uzaylıların Antarktika’daki evi… Sadece doğanın şekillendirdiği ilginç bir buz oluşumu.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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Peki hangi gerizekalı bunu kapıya benzetti acaba? Kapısız yerden gelen biri herhal
Kapıya ben daha çok benziyorum bundan.
Sen de clickbait tutsağı olmuşsun editör