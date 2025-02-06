Google Haritalar'dan Bile Görülüyor: Antarktika'da Yer Alan Bu Kapının Sırrı Ne?

Google Haritalar'da zaman zaman ilginç yapılarla karşılaşabiliriz. Ancak Antarktika’nın ortasında beliren devasa bir ‘kapı’, görenleri oldukça şaşırttı! Reddit’te paylaşılan bu keşif, pek çok teorinin odak noktası oldu. Peki işin aslı ne? Bir de uzmandan dinleyelim.