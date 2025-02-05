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Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programı Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programı Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.02.2025 - 20:41

Son dönemde farklı konseptlerle izleyicinin karşısına çıkan Orkun Işıtmak, yine dikkat çekmeyi başardı. Bu kez “Açık Eksiltme” adını verdiği yeni programıyla gündemde. Açık artırmanın tam tersi mantığıyla işleyen bu format, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelin tepkilerin odak noktasına beraber bakalım.

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Programda Orkun Işıtmak, moderatör olarak belirli bir fiyatla açılış yapıyor. Katılımcılar ise bu fiyatı isteyerek düşürüyor. En düşük teklifi veren kişi sahneye çıkıp bir çark çeviriyor.

Programda Orkun Işıtmak, moderatör olarak belirli bir fiyatla açılış yapıyor. Katılımcılar ise bu fiyatı isteyerek düşürüyor. En düşük teklifi veren kişi sahneye çıkıp bir çark çeviriyor.

Çarkta alnına dövme yaptırmak, 10 bin lira kazanmak veya hiçbir şey yapmadan yerine dönmek gibi seçenekler yer alıyor.

Çarkta alnına dövme yaptırmak, 10 bin lira kazanmak veya hiçbir şey yapmadan yerine dönmek gibi seçenekler yer alıyor.

Programın bazı bölümleri, özellikle dövme ve saç kazıtma gibi “challenge”lar, izleyicilerden tepki aldı. Sosyal medyada, programın aşırıya kaçtığını ve insanları zor durumda bıraktığını düşünenler oldu.

Programın bazı bölümleri, özellikle dövme ve saç kazıtma gibi “challenge”lar, izleyicilerden tepki aldı. Sosyal medyada, programın aşırıya kaçtığını ve insanları zor durumda bıraktığını düşünenler oldu.

Yapılan eleştiriler, bu videoyla başladı. "Siz olsanız 68 bine saçınızı sıfıra vurdurur muydunuz?" diye soran kullanıcı, fitili ateşledi. Gelin kimler ne demiş bakalım 👇🏻

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Çok üzücü değil mi?

Çok üzücü değil mi?
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👇🏻
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Söylenecek söz bırakmamış 👇🏻

Söylenecek söz bırakmamış 👇🏻
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Çünkü herkes kendinden bir parça buluyor...

Çünkü herkes kendinden bir parça buluyor...
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Peki sizce etik mi?

Peki sizce etik mi?
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2025'e gümbür gümbür girdik diyebilir miyiz?

2025'e gümbür gümbür girdik diyebilir miyiz?
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👇🏻

👇🏻
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Birçok kişi eleştiri yağmuruna tutarken...

Birçok kişi eleştiri yağmuruna tutarken...
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Bu durumun normal olduğunu savunanlar da vardı 👇🏻

Bu durumun normal olduğunu savunanlar da vardı 👇🏻
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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