Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programı Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Son dönemde farklı konseptlerle izleyicinin karşısına çıkan Orkun Işıtmak, yine dikkat çekmeyi başardı. Bu kez “Açık Eksiltme” adını verdiği yeni programıyla gündemde. Açık artırmanın tam tersi mantığıyla işleyen bu format, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelin tepkilerin odak noktasına beraber bakalım.