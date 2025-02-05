Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programı Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Orkun Işıtmak'ın "Açık Eksiltme" Programı Sosyal Medyada Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Son dönemde farklı konseptlerle izleyicinin karşısına çıkan Orkun Işıtmak, yine dikkat çekmeyi başardı. Bu kez “Açık Eksiltme” adını verdiği yeni programıyla gündemde. Açık artırmanın tam tersi mantığıyla işleyen bu format, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelin tepkilerin odak noktasına beraber bakalım.
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Programda Orkun Işıtmak, moderatör olarak belirli bir fiyatla açılış yapıyor. Katılımcılar ise bu fiyatı isteyerek düşürüyor. En düşük teklifi veren kişi sahneye çıkıp bir çark çeviriyor.
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Çarkta alnına dövme yaptırmak, 10 bin lira kazanmak veya hiçbir şey yapmadan yerine dönmek gibi seçenekler yer alıyor.
Programın bazı bölümleri, özellikle dövme ve saç kazıtma gibi “challenge”lar, izleyicilerden tepki aldı. Sosyal medyada, programın aşırıya kaçtığını ve insanları zor durumda bıraktığını düşünenler oldu.
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Çok üzücü değil mi?
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Söylenecek söz bırakmamış 👇🏻
Çünkü herkes kendinden bir parça buluyor...
Peki sizce etik mi?
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2025'e gümbür gümbür girdik diyebilir miyiz?
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Birçok kişi eleştiri yağmuruna tutarken...
Bu durumun normal olduğunu savunanlar da vardı 👇🏻
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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