Neden Bazılarımızın Göbeği İçe Çökükken Bazılarımızınki Dışa Çıkık?

Göbek deliğinizin şeklini hiç merak ettiniz mi? Bazı insanların göbeği içeri çökerken bazılarınki dışa doğru çıkıyor. Hatta bazılarının hiç göbek deliği bile yok! Bu durumun sebebi ne genetik ne de sağlıkla ilgili. Aslında göbeğinizin nasıl göründüğü sizi şaşırtacak bir sebebe dayanıyor.