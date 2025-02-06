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Neden Bazılarımızın Göbeği İçe Çökükken Bazılarımızınki Dışa Çıkık?

Neden Bazılarımızın Göbeği İçe Çökükken Bazılarımızınki Dışa Çıkık?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 11:31

Göbek deliğinizin şeklini hiç merak ettiniz mi? Bazı insanların göbeği içeri çökerken bazılarınki dışa doğru çıkıyor. Hatta bazılarının hiç göbek deliği bile yok! Bu durumun sebebi ne genetik ne de sağlıkla ilgili. Aslında göbeğinizin nasıl göründüğü sizi şaşırtacak bir sebebe dayanıyor.

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Göbek deliğiniz, sizi annenize bağlayan göbek kordonunun bir hatırası aslında. Doğumda kesilen göbek kordonunun küçük bir parçası, birkaç hafta içinde düşüyor ve geriye göbek deliğinizi bırakıyor.

Göbek deliğiniz, sizi annenize bağlayan göbek kordonunun bir hatırası aslında. Doğumda kesilen göbek kordonunun küçük bir parçası, birkaç hafta içinde düşüyor ve geriye göbek deliğinizi bırakıyor.

Ancak göbek deliğinizin içe mi çökük yoksa dışa mı çıkık olacağı, cildinizin iyileşme şekline bağlı. Yani bu süreç tamamen doğal bir yara izi bırakıyor.

Ancak göbek deliğinizin içe mi çökük yoksa dışa mı çıkık olacağı, cildinizin iyileşme şekline bağlı. Yani bu süreç tamamen doğal bir yara izi bırakıyor.

Göbek deliğinizin şekliyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri, doktorun kordonu nasıl kestiğinin etkili olduğudur. Ancak gerçek şu ki göbek deliğinizin göbek kordonunun nasıl kesildiğiyle veya doktorun kordonu nasıl bağladığıyla bir ilgisi yok!

Göbek deliğinizin şekliyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri, doktorun kordonu nasıl kestiğinin etkili olduğudur. Ancak gerçek şu ki göbek deliğinizin göbek kordonunun nasıl kesildiğiyle veya doktorun kordonu nasıl bağladığıyla bir ilgisi yok!

Ayrıca kilonuzun ya da göbek büyüklüğünüzün de bu durum üzerinde bir etkisi bulunmuyor.

Dışa çıkık göbek deliği genellikle şans eseri oluşsa da bazı tıbbi durumlar bu duruma yol açabiliyor.

Dışa çıkık göbek deliği genellikle şans eseri oluşsa da bazı tıbbi durumlar bu duruma yol açabiliyor.

  • Göbek Fıtığı (Umbilikal Herni): Karın kaslarının gerektiği gibi gelişmemesi sonucu bağırsaklar karın duvarından dışarı çıkabiliyor ve bu da göbek deliğine baskı yaparak dışa çıkmasına sebep oluyor.

  • Göbek Granülomu: Göbek sapının etrafında fazla doku oluşmasıyla göbek deliğine ekstra baskı uygulanıyor ve bu da dışa çıkık bir görünüm yaratıyor.

Peki göbek deliğiniz sonradan değişebilir mi? Hamilelik döneminde rahmin büyümesiyle göbek deliği dışa fırlayabilir ama doğumdan sonra eski haline dönmesi mümkündür.

Peki göbek deliğiniz sonradan değişebilir mi? Hamilelik döneminde rahmin büyümesiyle göbek deliği dışa fırlayabilir ama doğumdan sonra eski haline dönmesi mümkündür.
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Karın boşluğunda sıvı birikmesi ve karaciğer/dalak büyümesi gibi organ büyümeleri de göbek deliğinin dışa çıkmasına neden olabilir.

Karın boşluğunda sıvı birikmesi ve karaciğer/dalak büyümesi gibi organ büyümeleri de göbek deliğinin dışa çıkmasına neden olabilir.

Göbek deliğinizin görünümünden memnun değilseniz, estetik cerrahiyle bu durumu değiştirebilirsiniz. Umbilikoplasti adı verilen prosedür, göbek deliğinizi istediğiniz şekle sokabilir. Genellikle karın germe operasyonlarıyla birlikte yapılır.

Göbek deliğinizin görünümünden memnun değilseniz, estetik cerrahiyle bu durumu değiştirebilirsiniz. Umbilikoplasti adı verilen prosedür, göbek deliğinizi istediğiniz şekle sokabilir. Genellikle karın germe operasyonlarıyla birlikte yapılır.

Ancak göbek deliğinizin görünümünün sağlığınızı etkilemediği ve her haliyle normal olduğunu söylemeden geçmeyelim. Yine de doktorunuza danışmanızda fayda var.

Ancak göbek deliğinizin görünümünün sağlığınızı etkilemediği ve her haliyle normal olduğunu söylemeden geçmeyelim. Yine de doktorunuza danışmanızda fayda var.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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