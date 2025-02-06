Neden Bazılarımızın Göbeği İçe Çökükken Bazılarımızınki Dışa Çıkık?
Neden Bazılarımızın Göbeği İçe Çökükken Bazılarımızınki Dışa Çıkık?
Göbek deliğinizin şeklini hiç merak ettiniz mi? Bazı insanların göbeği içeri çökerken bazılarınki dışa doğru çıkıyor. Hatta bazılarının hiç göbek deliği bile yok! Bu durumun sebebi ne genetik ne de sağlıkla ilgili. Aslında göbeğinizin nasıl göründüğü sizi şaşırtacak bir sebebe dayanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Göbek deliğiniz, sizi annenize bağlayan göbek kordonunun bir hatırası aslında. Doğumda kesilen göbek kordonunun küçük bir parçası, birkaç hafta içinde düşüyor ve geriye göbek deliğinizi bırakıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak göbek deliğinizin içe mi çökük yoksa dışa mı çıkık olacağı, cildinizin iyileşme şekline bağlı. Yani bu süreç tamamen doğal bir yara izi bırakıyor.
Göbek deliğinizin şekliyle ilgili doğru bilinen yanlışlardan biri, doktorun kordonu nasıl kestiğinin etkili olduğudur. Ancak gerçek şu ki göbek deliğinizin göbek kordonunun nasıl kesildiğiyle veya doktorun kordonu nasıl bağladığıyla bir ilgisi yok!
Dışa çıkık göbek deliği genellikle şans eseri oluşsa da bazı tıbbi durumlar bu duruma yol açabiliyor.
Peki göbek deliğiniz sonradan değişebilir mi? Hamilelik döneminde rahmin büyümesiyle göbek deliği dışa fırlayabilir ama doğumdan sonra eski haline dönmesi mümkündür.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karın boşluğunda sıvı birikmesi ve karaciğer/dalak büyümesi gibi organ büyümeleri de göbek deliğinin dışa çıkmasına neden olabilir.
Göbek deliğinizin görünümünden memnun değilseniz, estetik cerrahiyle bu durumu değiştirebilirsiniz. Umbilikoplasti adı verilen prosedür, göbek deliğinizi istediğiniz şekle sokabilir. Genellikle karın germe operasyonlarıyla birlikte yapılır.
Ancak göbek deliğinizin görünümünün sağlığınızı etkilemediği ve her haliyle normal olduğunu söylemeden geçmeyelim. Yine de doktorunuza danışmanızda fayda var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın