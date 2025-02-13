İngiltere’nin Suç, Borç ve Evsizlikten Uzak Köyü: Hayat Burada Bambaşka Bir Düzende Akıyor!

İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde yer alan Darvell köyü, sakinlerinin huzurlu bir yaşam sürdüğü özel bir yer. Burada insanlar modern toplumdan farklı bir düzen kurmuş durumda. Para, mülkiyet ve bireysel çıkarların olmadığı bir hayat yaşıyorlar. Her şey ortak bir sistemle işliyor ve topluluk tamamen kendine yetiyor.