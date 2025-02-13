İngiltere’nin Suç, Borç ve Evsizlikten Uzak Köyü: Hayat Burada Bambaşka Bir Düzende Akıyor!
İngiltere’nin Suç, Borç ve Evsizlikten Uzak Köyü: Hayat Burada Bambaşka Bir Düzende Akıyor!
İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinde yer alan Darvell köyü, sakinlerinin huzurlu bir yaşam sürdüğü özel bir yer. Burada insanlar modern toplumdan farklı bir düzen kurmuş durumda. Para, mülkiyet ve bireysel çıkarların olmadığı bir hayat yaşıyorlar. Her şey ortak bir sistemle işliyor ve topluluk tamamen kendine yetiyor.
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Darvell, yaklaşık 300 kişilik bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Sakinleri, "Bruderhof" adlı bir Hristiyan topluluğuna bağlı olarak yaşıyorlar.
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Topluluk, 1920’lerde Almanya’da kurulan ve barışçıl bir hareket olarak başlayan bir yapıya sahip
Sabahlar erken başlıyor, gün 06.00’da kalkışla başlıyor ve 07.30’dan 17.00’ye kadar süren yoğun bir programla devam ediyor. Topluluk üyeleri, işlerini ve görevlerini birlikte yürütüyorlar.
Yemekler ortak bir yemekhanede yeniliyor, burada ibadet ediliyor ve topluluk bir arada vakit geçiriyor.
Köyde belirli kurallar mevcut. Boşanma, aynı cinsiyetten ilişkiler gibi bazı konular kabul edilmiyor. Ancak sakinler, sahip oldukları huzurlu yaşamdan memnunlar.
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Darvell, modern dünyanın karmaşasından uzak, barış içinde bir yaşam arayanlar için bir sığınak. Topluluk üyeleri, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı ve dayanışmanın ön planda olduğu bir ortamda yaşıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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