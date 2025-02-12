Bursa'daki 'Darmstad' Caddesinin İsmi Nereden Geliyor?
Bursa'daki 'Darmstad' Caddesinin İsmi Nereden Geliyor?
Bursa’da birçok kişi Darmstad Caddesi’nin ismini duyduğunda bunun anlamını merak ediyor. Peki, bu isim nereden geliyor ve neyi temsil ediyor? Aslında bu, iki şehir arasında kurulan özel bir bağın hikayesi. Arkasında yıllar süren çabalar ve bir hayal var. Gelin bakalım...
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Bursa’nın köklü bir ailesinde dünyaya gelen Halit Cura, 1940 yılında doğdu ve hayatı boyunca Bursa’ya olan sevgisini her alanda gösterdi.
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Eşi Gertrud’un da desteğiyle turizm sektörüne adım atan Cura, Bursa ve Darmstadt arasında kültürel bir bağ kurma hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı.
Halit Cura, 1966’dan itibaren bu kardeşlik projesi üzerinde büyük bir özveriyle çalıştı. 7 Temmuz 1971 tarihinde iki şehir arasındaki dostluk anlaşması imzalandı.
Darmstadt Belediyesi, bu kardeşliği kutlamak için Bursa’da bir caddeye kendi adını verdi. Bunun karşılığında, Bursa’daki Çarşamba Pazarı mevkiindeki caddeye de Darmstad adı verildi.
Ancak kardeşlik sadece isim tabelalarıyla sınırlı kalmadı. Darmstadt Belediyesi, Bursa’ya bir çöp toplama aracı ve ardından itfaiye kamyonu göndererek dostluğunu jestlerle pekiştirdi.
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Bugün Bursa’nın Darmstadt Caddesi, Halit Cura’nın ülkeler arasında kurduğu dostluk sayesinde adını korumaya devam ediyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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