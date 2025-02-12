Bursa'daki 'Darmstad' Caddesinin İsmi Nereden Geliyor?

Bursa’da birçok kişi Darmstad Caddesi’nin ismini duyduğunda bunun anlamını merak ediyor. Peki, bu isim nereden geliyor ve neyi temsil ediyor? Aslında bu, iki şehir arasında kurulan özel bir bağın hikayesi. Arkasında yıllar süren çabalar ve bir hayal var. Gelin bakalım...