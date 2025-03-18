Ayna Kırılmasının Uğursuzluk Getirdiği İnancı Tam Olarak Nereden Geliyor?

Bir aynanın ruhu yansıttığını düşündüklerinden, onu kırmak ruhunuzu da parçalayarak kötü talihi tetikliyordu. Ancak yedi yıl sonra ruhun kendini yenileyebileceğine inanıldığı için kötü şans da ancak o zaman sona eriyordu.

Bir diğer ilginç teori ise hizmetçilerle ilgili. Eski dönemlerde, ayna oldukça pahalı bir eşyaydı ve kırılması büyük bir maliyet yaratıyordu. Eğer bir hizmetçi aynayı kırarsa, bu zararı karşılamak için tam yedi yıl boyunca çalışması gerekiyordu!