Ayna Kırılmasının Uğursuzluk Getirdiği İnancı Tam Olarak Nereden Geliyor?
Ayna Kırılmasının Uğursuzluk Getirdiği İnancı Tam Olarak Nereden Geliyor?
Bir aynayı kırdığınızda içgüdüsel olarak kötü bir şey olacağını hissediyor musunuz? Merak etmeyin, bu tepkiyi veren tek kişi siz değilsiniz! Ayna kırılmasının kötü şans getirdiğine dair inanış yüzyıllardır süregelen bir efsane. Ancak bu batıl inancın kökeni, basit bir şanssızlıktan çok daha derin geçmişe dayanıyor ve antik medeniyetlerin ruh, kader ve kehanet anlayışlarına kadar uzanıyor! Gelin tarihine bi' bakalım...
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Aynalar icat edilmeden önce bile insanlar yansımalarına karşı oldukça temkinliydi.
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Antik Romalılar, hayatın yedi yıllık döngüler hâlinde ilerlediğine inanıyordu.
Batıl inançlara göre aynalar, ruhunuzu da yansıtır.
Peki diyelim bir aynayı yanlışlıkla kırdınız, batıl inançlara göre bu uğursuzluktan korunmanın bir yolu yok mu?
Bugün çoğumuz ayna kırmanın uğursuzluk getirdiğine inanmasak da yüzyıllardır insanları etkiliyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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