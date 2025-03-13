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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 16:37

Bazen bir fotoğrafa bakınca gözlerimiz bize oyun oynuyormuş gibi hissederiz. Perspektifin tuhaf kullanımı, nesneleri ve insanları hiç beklenmedik şekillerde gösterebilir. Bir köpek dev gibi görünebilir, bir insan havada süzülüyormuş gibi durabilir ya da bambaşka bir şey algıladığımızdan farklı çıkabilir. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar, ilk bakışta anlamlandırılması zor sahneler yaratarak kafamızı allak bullak ediyor. İşte, beyninizi kısa süreliğine 'hata' verdirecek o ilginç kareler!

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1. Fotoğrafla bi' 5 dakika bakıştık!

1. Fotoğrafla bi' 5 dakika bakıştık!

2. Attack on Titan diyebilir miyiz?

2. Attack on Titan diyebilir miyiz?

3. Uçuyor galiba... Anlayamadık hala!

3. Uçuyor galiba... Anlayamadık hala!

4. İlk bakışta halı sandık! 😹

4. İlk bakışta halı sandık! 😹

5. İçeri girdiğinizde şöyle bir manzarayla karşılaştığınızı düşünün sadece! 😹

5. İçeri girdiğinizde şöyle bir manzarayla karşılaştığınızı düşünün sadece! 😹
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6. Yazın eve giren en normal kelebek 👇🏻

6. Yazın eve giren en normal kelebek 👇🏻

7. Cuk oturmuş valla!

7. Cuk oturmuş valla!

8. Yapay zeka oluşturmuş gibi durmuyor mu?

8. Yapay zeka oluşturmuş gibi durmuyor mu?

9. Yakışmış! 😹

9. Yakışmış! 😹

10. Ders çalışmaktan olmuş diyebilir miyiz?

10. Ders çalışmaktan olmuş diyebilir miyiz?

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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