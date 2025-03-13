Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Bazen bir fotoğrafa bakınca gözlerimiz bize oyun oynuyormuş gibi hissederiz. Perspektifin tuhaf kullanımı, nesneleri ve insanları hiç beklenmedik şekillerde gösterebilir. Bir köpek dev gibi görünebilir, bir insan havada süzülüyormuş gibi durabilir ya da bambaşka bir şey algıladığımızdan farklı çıkabilir. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar, ilk bakışta anlamlandırılması zor sahneler yaratarak kafamızı allak bullak ediyor. İşte, beyninizi kısa süreliğine 'hata' verdirecek o ilginç kareler!