Bazı İnsanlar Nasıl Oluyor da Kulaklarını Rahatça Oynatabiliyor?

Ön auriküler kas kulağı öne doğru çekerken, üst auriküler kas kulağı hafif yukarı kaldırıyor. Arka auriküler kas ise kulağı geriye doğru itiyor. Her insanda bu kaslar bulunuyor ancak bunları bilinçli olarak çalıştırabilenlerin sayısı oldukça az. Temel sebebi, bu kasları kontrol eden sinir bağlantılarının çoğu insanda bilinçli kullanım için yeterince güçlü olmaması.

Bağlantılar genellikle yüz siniri (fasiyal sinir) tarafından yönetiliyor ancak birçok insan için bu kaslar otomatik olarak çalışmıyor. Yani kaslar orada ama beyin onları harekete geçirmek için doğru sinyalleri gönderemiyor.