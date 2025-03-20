Bazı İnsanlar Nasıl Oluyor da Kulaklarını Rahatça Oynatabiliyor?
Bazı İnsanlar Nasıl Oluyor da Kulaklarını Rahatça Oynatabiliyor?
Kulağını oynatabilen insanları izlerken “Nasıl yapıyorsun?” diye sorduğunuz oldu mu? Eğer siz de aynanın karşısında denemelere rağmen kıpırdatmayı başaramayanlardansanız, yalnız değilsiniz. Her beş kişiden yalnızca biri bu hareketi bilinçli olarak yapabiliyor. Peki, bu yetenek neden bazı insanlarda varken bazılarında yok? Bunun sebebi genetik mi, sinir sistemimiz mi yoksa sadece kaslarımız mı?
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Kulağını oynatabilen insanların bu hareketi yapmasını sağlayan auriküler kaslar, dış kulağı kafatasına ve saçlı deriye bağlayan üç özel kas grubundan oluşuyor.
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Kulağını oynatabilen birinin ebeveynlerine bakıldığında, çoğu zaman en az birinin de aynı yeteneğe sahip olduğu görülüyor.
Günümüzde auriküler kaslar, apandisit gibi işe yaramayan evrimsel kalıntı olarak kabul ediliyor.
Bilim insanları, teorik olarak herkesin bu hareketi öğrenebileceğini düşünüyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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ben oynatabiliyorum kulaklarımı saç derimide oynatabiliyorum
Kulaklarım ile birlikte aynı anda burnumu da oynatabiliyorum, ama bir faydasını görmedim henüz..
Sağı ayrı solu ayrı oynatabiliyorum