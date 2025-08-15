onedio
Bakan Memişoğlu'nun Bahsettiği "Sigarasız Şehir" Ne Demek? İşte Ülke Ülke Örnekler

Bakan Memişoğlu'nun Bahsettiği "Sigarasız Şehir" Ne Demek? İşte Ülke Ülke Örnekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.08.2025 - 16:19

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “sigarasız şehir” olarak pilot il seçildiğini açıkladı. Bu kapsamda kamu kurumlarında sigara tamamen yasaklanacak, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği verilecek ve ALO 171 hattı güçlendirilecek. Elektronik sigara ve puf gibi ürünler de sıkı denetim altında olacak. Bakanlığa göre bu adım, toplum sağlığı açısından tarihi bir dönüm noktası. 

Peki sigarasız şehir uygulaması ne anlama geliyor, neden bu kadar önemli ve başka ülkelerde nasıl örnekleri var?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “sigarasız şehir” ilan edileceğini ve uygulamanın pilot proje olarak başlatılacağını duyurdu.

Bakan Memişoğlu’na göre, kamu kurumlarında sigara kullanımı tamamen yasaklanacak. Sigarasız şehir, hem kapalı hem de açık alanlarda tütün ürünlerinin kullanımını kısıtlayan ve mümkün olduğunca ortadan kaldıran yerleşim yerleri için kullanılan bir tanım. Bu uygulamanın amacı sadece sigara içenleri değil, pasif içiciliğe maruz kalan herkesi korumak. Artvin’de yürütülecek pilot proje kapsamında kamu kurumlarında sigara içmek tamamen yasak olacak. 

Sigarayı bırakmak isteyenler için ALO 171 hattı güçlendirilerek 7/24 danışmanlık verilecek ve ücretsiz ilaç desteği sağlanacak. Ayrıca elektronik sigara ve puf gibi alternatif tütün ürünleri için de sıfır tolerans politikası uygulanacak. Bu uygulama, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği “tütünsüz yaşam alanları” hedefiyle de uyumlu.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 milyar dolar sigaraya harcanıyor.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, sigaranın hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük zarara yol açtığını vurguluyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. 

Sigara kullanma yaşının 13’e kadar düşmüş olması, erken yaşta ciddi hastalık riskini artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kaynaklı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor.

Peki geçmişte hangi ülkeler sigaraları yasaklamıştı?

Dünya genelinde pek çok ülke, sigara kullanımını azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak için kapsamlı yasaklar ve kısıtlamalar getirdi. Bu adımlar genellikle hem halk sağlığını korumak hem de tütün kullanımına bağlı hastalıkların mali yükünü azaltmak amacıyla atıldı.

  • Yeni Zelanda: 2008 sonrası doğanların ömür boyu sigara veya tütün ürünü satın almasını yasaklayan bir yasa çıkardı. Ayrıca tütün satış noktaları ciddi şekilde kısıtlandı. 2023’te göreve gelen yeni hükümet, bu yasayı vergi indirimlerini finanse etmek gerekçesiyle iptal etti.

  • İngiltere: 2007’den bu yana kapalı alanlarda sigara içmek yasak. “Tobacco and Vapes Bill” ile 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara sigara satışının yasaklanması planlanıyor. Ayrıca okul, hastane ve çocuk oyun alanları gibi belirli açık alanlarda da sigara yasağı getirilmesi gündemde.

  • Meksika: Dünyanın en katı sigara yasaklarından birine sahip. Plajlar, parklar, oteller gibi tüm kamusal alanlarda sigara içmek yasak. Kurallar hem yerli halka hem de turistlere uygulanıyor.

  • Avustralya (Queensland Eyaleti): Kamp alanları, kamuya açık yüzme havuzları, çocuk parkları ve oyun alanları dahil birçok noktada sigara içmek yasak.

  • Kanada: 2035’e kadar tütün kullanım oranını %5’in altına indirmeyi hedefliyor. Sigara paketlerinin yanı sıra tek tek her sigaranın üzerine sağlık uyarısı basan ilk ülkelerden biri.

  • Uruguay: 2006’da tüm kapalı alanlarda sigara yasağı getiren Güney Amerika’daki ilk ülke oldu. Karar, sigara içenler de dahil olmak üzere halkın büyük kısmı tarafından desteklendi.

  • İrlanda: 2004’te iş yerleri, restoranlar ve barlarda sigara yasağı getiren ilk ülke oldu. 2007’de yalnızca 10 ülkede benzer yasaklar vardı. Bugün ise 70’ten fazla ülke kapalı alanlarda sigara yasağı uyguluyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, dünya nüfusunun %71’i en az bir sigarasız yaşam politikasının kapsama alanında bulunuyor.

