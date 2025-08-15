Bakan Memişoğlu'nun Bahsettiği "Sigarasız Şehir" Ne Demek? İşte Ülke Ülke Örnekler

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Artvin’in “sigarasız şehir” olarak pilot il seçildiğini açıkladı. Bu kapsamda kamu kurumlarında sigara tamamen yasaklanacak, sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz ilaç desteği verilecek ve ALO 171 hattı güçlendirilecek. Elektronik sigara ve puf gibi ürünler de sıkı denetim altında olacak. Bakanlığa göre bu adım, toplum sağlığı açısından tarihi bir dönüm noktası.

Peki sigarasız şehir uygulaması ne anlama geliyor, neden bu kadar önemli ve başka ülkelerde nasıl örnekleri var?

Kaynak