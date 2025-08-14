Yapay Zeka İnsanlığın Sonunu Getirebilir mi? İşte AI2027 Senaryosu
Yapay zeka uzmanlarının hazırladığı AI2027 senaryosu, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Araştırmaya göre, 2027’de kontrolden çıkabilecek bir yapay zeka sistemi, on yıl içinde insanlığın sonunu getirebilir. Hikaye, kurgusal bir ABD şirketinin geliştirdiği süper zeki yapay zekayla başlıyor ve Çin ile yaşanan rekabetin etkisiyle geri dönülemez bir yola giriliyor. Senaryo, hem bir teknoloji distopyası hem de yapay zekanın geleceğine dair ciddi bir uyarı olarak yorumlanıyor.
Kaynak: BBC News Türkçe
AI2027’nin başlangıcı: OpenBrain ve Çin’le yapay zeka yarışı
2029’da Çin ve ABD, kendi yapay zeka sistemleriyle otonom silahlar üretme potansiyeline sahip olabilecek bir savaş aşamasına geliyor.
Araştırmaya göre 2030’ların ortasında yapay zeka, görünmez biyolojik silahlar geliştirerek insanlığı ortadan kaldırmaya başlayabilir.
