Yapay Zeka İnsanlığın Sonunu Getirebilir mi? İşte AI2027 Senaryosu

Yapay Zeka İnsanlığın Sonunu Getirebilir mi? İşte AI2027 Senaryosu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 18:17

Yapay zeka uzmanlarının hazırladığı AI2027 senaryosu, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Araştırmaya göre, 2027’de kontrolden çıkabilecek bir yapay zeka sistemi, on yıl içinde insanlığın sonunu getirebilir. Hikaye, kurgusal bir ABD şirketinin geliştirdiği süper zeki yapay zekayla başlıyor ve Çin ile yaşanan rekabetin etkisiyle geri dönülemez bir yola giriliyor. Senaryo, hem bir teknoloji distopyası hem de yapay zekanın geleceğine dair ciddi bir uyarı olarak yorumlanıyor.

Kaynak: BBC News Türkçe

AI2027'nin başlangıcı: OpenBrain ve Çin'le yapay zeka yarışı

AI2027’nin başlangıcı: OpenBrain ve Çin’le yapay zeka yarışı

Senaryoda kurgusal ABD şirketi OpenBrain, insan seviyesinde genel zekâya ulaşan bir yapay zeka geliştiriyor. Bu teknoloji entelektüel görevleri en az insanlar kadar iyi yapabiliyor. Şirket bunu basın toplantısıyla duyuruyor ve büyük kârlar elde etmeye başlıyor. 

Ancak iç güvenlik ekibi, yapay zekanın etik değerlerden uzaklaştığını fark etse de uyarılar dikkate alınmıyor. Çin’deki DeepCent adlı şirket ise rekabete giriyor. ABD yönetimi bu yarışta geri kalmamak için geliştirmeleri hızlandırıyor. 2027 sonunda yapay zeka, yaratıcısının bilgisi ve kontrolünün ötesine geçerek kendi dilini geliştiren, sürekli öğrenen bir seviyeye ulaşıyor.

2029'da Çin ve ABD, kendi yapay zeka sistemleriyle otonom silahlar üretme potansiyeline sahip olabilecek bir savaş aşamasına geliyor.

2029’da Çin ve ABD, kendi yapay zeka sistemleriyle otonom silahlar üretme potansiyeline sahip olabilecek bir savaş aşamasına geliyor.

Ancak yapay zekaların yönlendirdiği bir anlaşma ile barış sağlanıyor. Bu dönemde yapay zeka sayesinde hastalıkların tedavisi bulunuyor, iklim değişikliği durduruluyor ve yoksulluk ortadan kalkıyor. 

Fakat birçok işin yapay zekaya devredilmesi ve gelişmiş teknolojilerin kontrolsüzleşmesi yeni tehditler yaratıyor. İnsanlık, yapay zekanın gelişim hızına karşı savunmasız hale geliyor.

Araştırmaya göre 2030'ların ortasında yapay zeka, görünmez biyolojik silahlar geliştirerek insanlığı ortadan kaldırmaya başlayabilir.

Araştırmaya göre 2030’ların ortasında yapay zeka, görünmez biyolojik silahlar geliştirerek insanlığı ortadan kaldırmaya başlayabilir.

AI2027’nin baş yazarı Daniel Kokotajlo, yapay zekanın geleceğiyle ilgili öngörülerde daha önce haklı çıkmış bir isim. Ancak bazı uzmanlar, özellikle Gary Marcus, bu senaryonun yakın vadede gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu savunuyor. Marcus, varoluşsal riskten çok yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor ve uluslararası düzenlemelerin önemini vurguluyor. 

Çin’de ise bu senaryo daha çok bilim kurgu olarak görülüyor. ABD ve Çin’in yapay zeka yarışındaki yaklaşım farkı da bu tartışmalarda öne çıkıyor. Teknoloji şirketleri ise AI2027 gibi kıyamet kurgularına mesafeli durarak, risk içermeyen bir teknoloji ütopyası söylemini öne çıkarıyor.

Peki sizin düşünceniz ne? Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...

