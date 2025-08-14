Yapay Zeka İnsanlığın Sonunu Getirebilir mi? İşte AI2027 Senaryosu

AI2027’nin baş yazarı Daniel Kokotajlo, yapay zekanın geleceğiyle ilgili öngörülerde daha önce haklı çıkmış bir isim. Ancak bazı uzmanlar, özellikle Gary Marcus, bu senaryonun yakın vadede gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu savunuyor. Marcus, varoluşsal riskten çok yapay zekanın istihdam üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor ve uluslararası düzenlemelerin önemini vurguluyor.

Çin’de ise bu senaryo daha çok bilim kurgu olarak görülüyor. ABD ve Çin’in yapay zeka yarışındaki yaklaşım farkı da bu tartışmalarda öne çıkıyor. Teknoloji şirketleri ise AI2027 gibi kıyamet kurgularına mesafeli durarak, risk içermeyen bir teknoloji ütopyası söylemini öne çıkarıyor.

Peki sizin düşünceniz ne? Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...