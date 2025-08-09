onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
ChatGPT-5 İle Gelen En Büyük 7 Özellik: Artık Çok Daha Hızlı ve Akıllı

ChatGPT-5 İle Gelen En Büyük 7 Özellik: Artık Çok Daha Hızlı ve Akıllı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.08.2025 - 19:13

OpenAI, en gelişmiş yapay zeka modeli GPT-5’i duyurdu. Şirket CEO’su Sam Altman, GPT-5’i denedikten sonra önceki sürümlere dönmenin eski bir telefona dönmek gibi hissettirdiğini söyledi. Tek model sistemiyle çalışan GPT-5, hem ChatGPT hem de API’de varsayılan hale geldi. Daha hızlı, daha doğru ve daha insansı cevaplar sunan model, yazılım geliştirmeden içerik üretimine, sağlık desteğinden kişisel asistan kullanımına kadar geniş bir yelpazede geliştirmeler içeriyor. İşte GPT-5 ile gelen en dikkat çekici özellikler.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tek model, yüksek hız ve daha doğru yanıtlar

Tek model, yüksek hız ve daha doğru yanıtlar

GPT-5, GPT-4, Turbo veya o-serisi gibi model seçimlerini ortadan kaldırıyor. Artık tek bir akıllı motor her senaryoda en iyi cevabı veriyor. Kod yazma, belge hazırlama, karmaşık soruları yanıtlama gibi işlemlerde önceki sürümlere kıyasla çok daha hızlı sonuç üretiyor. Düşük gecikme süresi, yüzlerce satır kodu dakikalar içinde oluşturma ve karmaşık sorulara net çözümler getirme gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca düşünme modunda daha az çıktı kullanarak daha yüksek doğruluk sağlayabiliyor.

Gelişmiş kodlama ve iş akışı desteği

OpenAIın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü kodlama modeli olan GPT-5, web sitesi, uygulama ve oyun geliştirme gibi süreçleri hiç kod bilmeyenler için bile kolaylaştırıyor. Geliştiriciler için daha akıllı hata ayıklama, daha temiz arayüz tasarımları ve esnek fonksiyon çağrıları gibi özellikler eklenmiş durumda. Teknik olmayan kullanıcılar da gelişmiş yazma desteği, karmaşık bilgileri basitleştirme ve sağlıkla ilgili sorularda bağlama uygun öneriler alma gibi yeteneklerden faydalanabiliyor.

Kişiselleştirme ve yeni ses deneyimi

Kişiselleştirme ve yeni ses deneyimi

GPT-5, kullanıcıların deneyimini kişiselleştirmesine olanak tanıyor. Sohbet ekranı renklerini değiştirebilir, “Cynic”, “Listener” veya “Robotgibi hazır kişiliklerden birini seçebilirsiniz. Sesli etkileşimlerde adaptif ton kontrolü ve daha yüksek kullanım limitleri de eklenmiş durumda. Önceki “Standart Ses” modu kaldırılarak tüm kullanıcılar bu yeni ses moduna geçiyor.

Google entegrasyonu ve akıllı bağlam kullanımı

Yeni entegrasyonlarla Gmail, Google Takvim ve Kişiler doğrudan ChatGPT’ye bağlanabiliyor. Bu sayede, e-posta içerikleri, randevu bilgileri veya kişi listeleri gerektiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Kullanıcı, her seferinde veriyi aktarmak zorunda kalmadan bilgileri akıllı şekilde kullanarak yanıt verebiliyor.

Güvenli, proaktif ve uzun metinlerde tutarlı

Güvenli, proaktif ve uzun metinlerde tutarlı

GPT-5, safe completion özelliğiyle riskli taleplere ya tamamen ret vermek yerine güvenli sınırlar içinde en faydalı cevabı sunuyor. 256K token penceresi sayesinde uzun belgelerde tutarlılığı koruyabiliyor. İçerik üreticileri için ton, yapı ve bağlama uygun metinler üretme konusunda önceki sürümlerden çok daha iyi bir performans sergiliyor.

Sağlıkla ilgili daha akıllı ve güvenli konuşmalar

GPT-5, sağlık konularında önceki sürümlere kıyasla çok daha dikkatli ve bağlama uygun yanıtlar veriyor. Doktorların yerini tutmasa da kullanıcıyı doğru soruları sormaya yönlendirebiliyor, randevu öncesinde hazırlık yapmasına yardımcı olabiliyor ve sonuçları yorumlarken netleştirici bilgiler sunabiliyor. Ayrıca bulunduğunuz ülke, bölge ve bilgi seviyenize göre yanıtlarını uyarlıyor.

Herkese açık ve ücretsiz erişim

Herkese açık ve ücretsiz erişim

GPT-5, lansmanla birlikte tüm ChatGPT kullanıcılarına sunuldu. Ücretsiz kullanıcılar GPT-5 ve GPT-5 mini’ye erişebiliyor ancak kullanım sınırı bulunuyor. Plus ve Pro aboneleri çok daha yüksek limitlerden yararlanabiliyor, Pro abonelikte sınırsız erişim sağlanıyor. Kurumsal (Enterprise) ve eğitim (EDU) hesaplarında ise GPT-5 önümüzdeki hafta varsayılan model olacak. Geliştiriciler için gpt-5, gpt-5-mini ve gpt-5-nano olmak üzere üç model varyantı mevcut. 

Peki sizin GPT-5'i deneyimleme şansınız oldu mu? Yorumunuzu bekliyoruz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın