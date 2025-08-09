ChatGPT-5 İle Gelen En Büyük 7 Özellik: Artık Çok Daha Hızlı ve Akıllı

GPT-5, GPT-4, Turbo veya o-serisi gibi model seçimlerini ortadan kaldırıyor. Artık tek bir akıllı motor her senaryoda en iyi cevabı veriyor. Kod yazma, belge hazırlama, karmaşık soruları yanıtlama gibi işlemlerde önceki sürümlere kıyasla çok daha hızlı sonuç üretiyor. Düşük gecikme süresi, yüzlerce satır kodu dakikalar içinde oluşturma ve karmaşık sorulara net çözümler getirme gibi avantajlar sunuyor. Ayrıca düşünme modunda daha az çıktı kullanarak daha yüksek doğruluk sağlayabiliyor.

Gelişmiş kodlama ve iş akışı desteği

OpenAIın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü kodlama modeli olan GPT-5, web sitesi, uygulama ve oyun geliştirme gibi süreçleri hiç kod bilmeyenler için bile kolaylaştırıyor. Geliştiriciler için daha akıllı hata ayıklama, daha temiz arayüz tasarımları ve esnek fonksiyon çağrıları gibi özellikler eklenmiş durumda. Teknik olmayan kullanıcılar da gelişmiş yazma desteği, karmaşık bilgileri basitleştirme ve sağlıkla ilgili sorularda bağlama uygun öneriler alma gibi yeteneklerden faydalanabiliyor.