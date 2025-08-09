ChatGPT 5 Nedir, Nasıl Kullanılır? OpenAI Yapay Zeka ChatGPT 5 Özellikleri

ChatGPT’nin yaklaşık 700 milyon kullanıcısı var. Bu da ChatGPT’yi dünyanın en popüler yapay zeka sohbet robotu olarak öne çıkarıyor. Akla gelen her soruyu yanıtlayan ChatGPT, yeni sürümü GPT-5’i tanıttı. Lansman öncesinde konuşan OpenAI CEO’su Sam Altman, “İnsanlık tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hayal edilmesi bile zordu” ifadelerini kullandı.

GPT-5, önceki tüm modellere kıyasla zeka açısından büyük bir sıçrama yapıyor. Kodlama, matematik, yazı yazma, sağlık, görsel algı ve daha birçok alanda son teknoloji performans sunan ChatGPT 5 Ne zaman hızlı yanıt vermesi, ne zaman daha uzun düşünerek uzman seviyesinde cevaplar üretmesi gerektiğini bilen, tek ve birleşik bir sistem olarak karşımıza çıkıyor.

ChatGPT 5 Nasıl Kullanılır?

GPT-5’i kullanmak için ekstra bir kurulum yapmaya gerek yok. ChatGPT üzerinden doğrudan erişim sağlanıyor.

ChatGPT’ye giriş yap.

Sohbet penceresinin üst kısmında “Model” seçici bölümünde GPT-5 veya GPT-5 Pro (aboneliğine göre) seçili olduğundan emin ol.

Sorunu, isteğini veya komutunu yaz. İstersen “bunu detaylı düşün” gibi yönlendirmelerle derin akıl yürütme modunu tetikleyebilirsin.

Cevap geldikten sonra, gerekirse ek sorular sorarak veya “daha fazla detay ver” diyerek yanıtı genişletebilirsin.

GPT 5 Ücretsiz, Plus, Pro Seçenekleri Nasıl?

Kullanım şekli abone olunan plana göre değişiklik gösteriyor.