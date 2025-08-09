onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
ChatGPT 5 Nedir, Nasıl Kullanılır? OpenAI Yapay Zeka ChatGPT 5 Özellikleri

ChatGPT 5 Nedir, Nasıl Kullanılır? OpenAI Yapay Zeka ChatGPT 5 Özellikleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.08.2025 - 10:49

OpenAI, popüler yapay zeka ChatGPT’nin son modeli ChatGPT 5’i duyurdu. Şirkete bu yeni model gelişmiş yazma yeteneklerine sahip ve daha hızlı. Plus aboneleri daha fazla kullanım hakkına sahip olurken, Pro aboneleri ise çok daha kapsamlı ve doğru cevaplar için genişletilmiş akıl yürütme yeteneğine sahip GPT-5 Pro sürümüne erişebiliyor. ChatGPT 5 nedir? ChatGPT 5 özellikleri neler?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ChatGPT 5 Nedir?

ChatGPT 5 Nedir?

ChatGPT’nin yaklaşık 700 milyon kullanıcısı var. Bu da ChatGPT’yi dünyanın en popüler yapay zeka sohbet robotu olarak öne çıkarıyor.  Akla gelen her soruyu yanıtlayan ChatGPT, yeni sürümü GPT-5’i tanıttı. Lansman öncesinde konuşan OpenAI CEO’su Sam Altman, “İnsanlık tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hayal edilmesi bile zordu” ifadelerini kullandı. 

GPT-5, önceki tüm modellere kıyasla zeka açısından büyük bir sıçrama yapıyor. Kodlama, matematik, yazı yazma, sağlık, görsel algı ve daha birçok alanda son teknoloji performans sunan ChatGPT 5 Ne zaman hızlı yanıt vermesi, ne zaman daha uzun düşünerek uzman seviyesinde cevaplar üretmesi gerektiğini bilen, tek ve birleşik bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. 

ChatGPT 5 Nasıl Kullanılır?

GPT-5’i kullanmak için ekstra bir kurulum yapmaya gerek yok. ChatGPT üzerinden doğrudan erişim sağlanıyor.

  • ChatGPT’ye giriş yap.

  • Sohbet penceresinin üst kısmında “Model” seçici bölümünde GPT-5 veya GPT-5 Pro (aboneliğine göre) seçili olduğundan emin ol.

  • Sorunu, isteğini veya komutunu yaz. İstersen “bunu detaylı düşün” gibi yönlendirmelerle derin akıl yürütme modunu tetikleyebilirsin.

  • Cevap geldikten sonra, gerekirse ek sorular sorarak veya “daha fazla detay ver” diyerek yanıtı genişletebilirsin.

GPT 5 Ücretsiz, Plus, Pro Seçenekleri Nasıl?

Kullanım şekli abone olunan plana göre değişiklik gösteriyor.

  • Ücretsiz kullanıcılar, GPT-5’e sınırlı erişim sağlayabilir. Kullanım kotası olan ChatGPT 5 normal sorular, yazı yazma, özetleme, temel kodlama gibi çoğu işlem için yeterli. 

  • Plus aboneleri GPT-5’e daha geniş kullanım özellikleriyle erişebiliyor. Diğer eski modele göre daha hızlı ve isabetli yanıtlar alınabilir. Kota mevcut.

  • Pro aboneleri daha derin akıl yürütme modu olan 'GPT 5-Thinking' modunu kullanabilir. Uzun ve karmaşık problemleri çok daha kapsamlı ve doğru şekilde çözebilir.

ChatGPT 5 Özellikleri Neler?

ChatGPT 5 Özellikleri Neler?

GPT 5, OpenAI tarafından 'Şimdiye kadarki en iyi yapay zeka sistemimiz' ifadeleriyle tanıtıldı. Yeni modelde daha derin düşünen GPT 5-Thinking modu mevcut. Bu model zor problemler için derin akıl yürütme özelliğine sahip. Yani konuşmanın türüne, karmaşıklığına göre siz 'bunun üzerinde uzun düşün' dediğiniz hızlıca karar veren gerçek zamanlı yönlendirici barındırıyor.

Bu yönlendirici yanıt tercihleri ve doğruluk ölçümleri gibi gerçek sinyallere sürekli eğitiliyor. ChatGPT 5 soruları daha hızlı yanıtlıyor. Halüsinasyonları azaltma, talimatlara uyma özellikleri konusunda genişletildi. ChatGPT 5'in yazma, kodlama ve sağlık performansı ciddi şekilde artırıldı.

Sistem kodlama alanında şimdiye kadarki en güçlü model olduğunu iddia ediliyor. Büyük kod depolarının hata ayıklanmasın ciddi gelişme gösteriyor.  Tek bir komutla estetik algısı yüksek, güzel ve duyarlı (responsive) web siteleri, uygulamalar ve oyunlar oluşturabiliyor; fikirleri sezgisel ve zevkli bir şekilde gerçeğe dönüştürüyor

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın