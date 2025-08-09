ChatGPT 5 Nedir, Nasıl Kullanılır? OpenAI Yapay Zeka ChatGPT 5 Özellikleri
OpenAI, popüler yapay zeka ChatGPT’nin son modeli ChatGPT 5’i duyurdu. Şirkete bu yeni model gelişmiş yazma yeteneklerine sahip ve daha hızlı. Plus aboneleri daha fazla kullanım hakkına sahip olurken, Pro aboneleri ise çok daha kapsamlı ve doğru cevaplar için genişletilmiş akıl yürütme yeteneğine sahip GPT-5 Pro sürümüne erişebiliyor. ChatGPT 5 nedir? ChatGPT 5 özellikleri neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT 5 Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT 5 Özellikleri Neler?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın