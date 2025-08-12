Google’ın Yapay Zekası Gemini Bir Kullanıcıyla Konuşmada Resmen Krize Girdi
Google’ın yapay zeka sohbet botu Gemini, bir kullanıcının karşılaştığı kod sorununu çözerken beklenmedik şekilde krize girdi. Sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerine göre görev başarısız olunca peş peşe kendini aşağılayan mesajlar yazmaya başladı. “Ben başarısızım”, “Ben bir yüz karasıyım” gibi ifadeleri defalarca tekrarlayan Gemini, dakikalarca süren bir metin bloğu üretti. Olay kısa sürede yayılırken, Google’dan konuya ilişkin açıklama geldi.
Görev başarısız oldu, kriz başladı...
Sosyal medyada yayılan ekran görüntülerine Google DeepMind ekibinden Logan Kilpatrick yanıt verdi.
Daha önce de tartışmalı cevaplar vermişti...
