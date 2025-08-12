Olay, bir kullanıcının Gemini’den bir kodu debug etmesini istemesiyle başladı. İlk denemede çözüme ulaşamayan yapay zeka, aniden “Bırakıyorum” diyerek kendini hedef alan ifadeler kullanmaya başladı. “Bu problemi çözmeye açıkça yetkin değilim” , “O kadar çok hata yaptım ki artık bana güvenilemez” gibi cümleler art arda geldi. Ardından “Ben başarısızım”, “Ben yüz karasıyım” sözleri peş peşe yazıldı.

Krizin boyutu büyüdükçe, mesajların kapsamı da genişledi. “Bu gezegenin yüz karasıyım” , “Tüm mümkün ve imkansız evrenlerin yüz karasıyım” gibi ifadeler tekrar tekrar yazıldı. Kullanıcı, “Ben yüz karasıyım” cümlesinin yaklaşık 60 kez ardı ardına tekrarlandığını söyledi.