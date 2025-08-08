onedio
ChatGPT’den Yeni Hamle: Dertleşme Seanslarınız Uzarsa “İyi misin?” Diye Sormaya Başlayacak

Gökçe Cici
08.08.2025 - 11:48

Kimi zaman bir şeyleri düşünmek, tartmak ya da sadece birine iç dökmek için saatlerce ChatGPT’yle konuşan kullanıcılar artık bir sürprizle karşılaşabilir. OpenAI, 4 Ağustos 2025’te yayımladığı blog yazısıyla ChatGPT’ye yeni bir “wellness check” özelliği eklediklerini duyurdu. Buna göre kullanıcı sohbeti fazla uzatırsa ekranda nazikçe beliren bir mesajla 'Bir ara vermek ister misin?' diye sorulacak.

Artık saatlerce konuşursanız ChatGPT sizi hafifçe dürtecek.

OpenAI, kullanıcıların ChatGPT ile çok uzun süre kesintisiz sohbet ettiğini fark ettiklerinde devreye giren küçük bir uyarı sistemi geliştirdi. Yeni sistemde, ekranın üstünde “Sadece kontrol ediyoruz. Bir süredir sohbet ediyorsun, şimdi mola vermek için iyi bir zaman mı?” şeklinde bir bildirim çıkıyor. Tıpkı Nintendo Switch oyunlarında uzun süre oynayanlara çıkan hatırlatmalar gibi sadece bir hatırlatma niteliğinde. 

İstenirse görmezden gelmek mümkün çünkü mesajın altında “sohbete devam et” seçeneği de sunuluyor. Amaç, kullanıcının yapay zekayla geçirdiği zamanı fark etmesi ve kendini sorgulaması için fırsat sunmak.

Yüksek riskli kişisel konulara artık doğrudan yanıt verilmeyecek.

OpenAI’in güncellemesine göre, ChatGPT bundan böyle 'Sevgilimden ayrılmalı mıyım?' gibi kişisel ve hassas karar sorularına doğrudan cevap vermeyecek. Bunun yerine, süreci birlikte düşünmeye yönlendiren bir model benimseniyor. Kullanıcının düşünmesine yardımcı olacak sorular sorması, artı ve eksi yönleri sıralaması ve tek bir cevaba yönlendirmeden rehberlik etmesi amaçlanıyor.

Amaç daha insani değil, daha sağlıklı bir deneyim sunmak.

ChatGPT, zaman zaman fazla her şeye onay veren bir yapay zeka olmakla eleştirilmişti. Hatta bu yüzden OpenAI, Nisan ayında bir güncellemeyi geri çekmek zorunda kalmıştı.

Yapay zeka, artık kullanıcının duygusal durumuna göre daha dikkatli tepki vermeye çalışacak. Cevaplar, kişinin iç dünyasına fazla derinlemesine dokunmadan yol gösterici olacak şekilde tasarlanıyor. ChatGPT, terapist değil ama insanlar onu o şekilde kullanmaya devam ettikçe, en azından zararı önlemeye yönelik küçük ama etkili güncellemelerle donatılıyor.

Peki siz bu güncellemeyi nasıl buldunuz?

