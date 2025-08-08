ChatGPT’den Yeni Hamle: Dertleşme Seanslarınız Uzarsa “İyi misin?” Diye Sormaya Başlayacak
Kimi zaman bir şeyleri düşünmek, tartmak ya da sadece birine iç dökmek için saatlerce ChatGPT’yle konuşan kullanıcılar artık bir sürprizle karşılaşabilir. OpenAI, 4 Ağustos 2025’te yayımladığı blog yazısıyla ChatGPT’ye yeni bir “wellness check” özelliği eklediklerini duyurdu. Buna göre kullanıcı sohbeti fazla uzatırsa ekranda nazikçe beliren bir mesajla 'Bir ara vermek ister misin?' diye sorulacak.
Artık saatlerce konuşursanız ChatGPT sizi hafifçe dürtecek.
Yüksek riskli kişisel konulara artık doğrudan yanıt verilmeyecek.
Amaç daha insani değil, daha sağlıklı bir deneyim sunmak.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
