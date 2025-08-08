ChatGPT’den Yeni Hamle: Dertleşme Seanslarınız Uzarsa “İyi misin?” Diye Sormaya Başlayacak

OpenAI, kullanıcıların ChatGPT ile çok uzun süre kesintisiz sohbet ettiğini fark ettiklerinde devreye giren küçük bir uyarı sistemi geliştirdi. Yeni sistemde, ekranın üstünde “Sadece kontrol ediyoruz. Bir süredir sohbet ediyorsun, şimdi mola vermek için iyi bir zaman mı?” şeklinde bir bildirim çıkıyor. Tıpkı Nintendo Switch oyunlarında uzun süre oynayanlara çıkan hatırlatmalar gibi sadece bir hatırlatma niteliğinde.

İstenirse görmezden gelmek mümkün çünkü mesajın altında “sohbete devam et” seçeneği de sunuluyor. Amaç, kullanıcının yapay zekayla geçirdiği zamanı fark etmesi ve kendini sorgulaması için fırsat sunmak.