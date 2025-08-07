onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
iPhone 17 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur? Tek Tek Hesaplandı!

iPhone 17 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olur? Tek Tek Hesaplandı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 14:27

Apple, yeni iPhone modeli olan 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 17 serisi, 9 Eylül'de görücüye çıkacak. Haliyle iPhone 17 serisinin teknik özellikleri de fiyatı da şimdiden merak konusu oldu. Webtekno, iPhone 17 serisinin muhtemel Türkiye fiyatlarını hesapladı. 

Peki iPhone 17 Türkiye fiyatları nasıl olacak? İlave gümrük vergileri, iPhone 17 fiyatlarını etkileyecek mi?

Kaynak: Webtekno

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iPhone'un yepyeni üyesi pek yakında aramıza katılacak.

iPhone'un yepyeni üyesi pek yakında aramıza katılacak.

Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtacak. Teknoloji dünyasında ise şimdiden iPhone 17 dedikoduları dönmeye başladı. Kimisi iPhone 17 teknolojisinden, kimisi tasarımından bahsederken ülkemizde çoğunlukla iPhone 17 fiyatları merak konusu oldu. 

Son olarak ABD’nin gürmük vergisi düzenlemesiyle iPhone fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook’un ürünlerdeki fiyat artışını gümrük vergilerine bağlayarak uygulayabileceği de iddia ediliyor.  

Bu durumda iPhone 17 Türkiye fiyatlarında karşımıza iki farklı senaryo çıkıyor.

Peki iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Peki iPhone 17 Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Webtekno'nun hesaplamalarında karşımıza iki farklı senaryo çıkıyor. 

Öncelikle iPhone 17 ABD fiyatlarını inceleyelim (İlave gümrük vergileri dahil)

  • iPhone 17: 849 dolar

  • iPhone 17 Air: 949 dolar

  • iPhone 17 Pro: 1049 dolar

  • iPhone 17 Pro Max: 1249 dolar

Peki bu durumda iPhone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olur?

  • iPhone 17: 82.999 TL

  • iPhone 17 Air: 92.999 TL

  • iPhone 17 Pro: 104.999 TL

  • iPhone 17 Pro Max: 124.999 TL

iPhone 17 ABD Fiyatları (ilave gümrük vergileri hariç)

  • iPhone 17: 799 dolar

  • iPhone 17 Air: 899 dolar

  • iPhone 17 Pro: 999 dolar

  • iPhone 17 Pro Max: 1199 dolar

Bu durumda iPhone 17 Türkiye fiyatları:

  • iPhone 17: 77.999 TL

  • iPhone 17 Air: 87.999 TL

  • iPhone 17 Pro: 99.999 TL

  • iPhone 17 Pro Max: 119.999 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın