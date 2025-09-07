onedio
iPhone, Direksiyon Başında Uyuyakalan 16 Yaşındaki Genç Kızın Hayatını Kurtardı

07.09.2025 - 14:35

ABD’de 16 yaşındaki Lindsay, direksiyon başında uyuyakalınca aracını hurdaya çevirdi. Ancak iPhone’un acil çağrı sistemi, genç kızın hayatını kurtardı.

İşte detaylar...

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan bir anne, iPhone’un acil durum özelliği sayesinde kızının ölümden döndüğünü açıkladı.

16 yaşındaki Lindsay Leskovac, 2 Ağustos günü arkadaşını bıraktıktan sonra direksiyon başında uyuyakaldı ve aracıyla ağaçlara ve iki direğe çarptı.

Kaza sonrası tamamen hurdaya dönen aracın içinden bilincini kaybetmiş halde çıkarılan Lindsay’in hayatını kurtaran ise telefonuydu.

iPhone, çarpışmayı algılayarak otomatik olarak 911’i aradı ve genç kızın yerini acil ekiplere bildirdi.

Apple’ın iPhone 14 ve sonrası modellerinde, iOS 16 ile birlikte sunduğu “Crash Detection” (Kaza Algılama) özelliği; önden, yandan, arkadan çarpma veya devrilme gibi ağır kazaları algılıyor. Telefon önce yüksek sesli bir alarm veriyor, kullanıcı cevap vermezse 30 saniye içinde otomatik olarak acil servisi arıyor. Lindsay de bu sayede kazadan kısa süre sonra 911 ekibiyle iletişime geçebildi.

Annesi Laura, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Eğer telefon yardım çağrısı yapmasaydı kızım bir tarlada ölü bulunacaktı. Kurtarma ekibinden biri, iPhone 911’i aramasa kan kaybından öleceğini söyledi. Emniyet kemeri takılı olduğu için araçtan fırlamamış, ama tamamen ters dönmüş halde sıkışmıştı.”

Genç kız kazada iki uyluk kemiğini, omurunu, boynunu, kürek kemiğini, sağ bileğini ve sol ayağını kırdı. Yoğun tedavinin ardından Eylül ayının ilk günlerinde hastaneden taburcu edilen Lindsay, halen uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya.

