iPhone, Direksiyon Başında Uyuyakalan 16 Yaşındaki Genç Kızın Hayatını Kurtardı

“Eğer telefon yardım çağrısı yapmasaydı kızım bir tarlada ölü bulunacaktı. Kurtarma ekibinden biri, iPhone 911’i aramasa kan kaybından öleceğini söyledi. Emniyet kemeri takılı olduğu için araçtan fırlamamış, ama tamamen ters dönmüş halde sıkışmıştı.”

Genç kız kazada iki uyluk kemiğini, omurunu, boynunu, kürek kemiğini, sağ bileğini ve sol ayağını kırdı. Yoğun tedavinin ardından Eylül ayının ilk günlerinde hastaneden taburcu edilen Lindsay, halen uzun bir iyileşme süreciyle karşı karşıya.