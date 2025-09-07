Hayatını Adeta Bir 'Köpek' Gibi Yaşayan Kadın, Eleştirilere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Gurur Duyuyorum"

“İsterseniz yargılayabilirsiniz, bu sizin hakkınız. Bazen acıtıyor ama düşüncelerinizi değiştiremem. Anlamıyorsanız, anlamıyorsunuz. Zorlamam” sözleriyle tavrını ortaya koyuyor.

Milk, bu yaşam tarzını sadece “kendini ifade etmenin farklı bir yolu” olarak görüyor. Ona göre kulak ve kuyruk takmak, makyaj yapmak ya da farklı bir moda tarzını benimsemekten farksız. Hatta bu süreçte kendisine eşlik eden, oyun oynayan ve destek veren bir arkadaşı olmuş. Ailesi ilk başta garipsese de zamanla kabullenmiş. “Artık benimle gurur duyuyorlar” diyen Milk, merak edenlere de şu tavsiyede bulunuyor:

“İstiyorsanız deneyin. Eğlenceli bir şey. Hoşunuza gitmezse bırakabilirsiniz. Ama denemeden bilemezsiniz.”