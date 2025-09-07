onedio
Hayatını Adeta Bir 'Köpek' Gibi Yaşayan Kadın, Eleştirilere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Gurur Duyuyorum"

Hayatını Adeta Bir 'Köpek' Gibi Yaşayan Kadın, Eleştirilere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Gurur Duyuyorum"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 11:08

Sokakta kulak ve kuyrukla dolaşarak adeta bir köpek gibi yaşayan 20 yaşındaki Milk isimli bir kadın, kendini bu şekilde daha mutlu hissettiğini söylüyor. Kimi insanlar ona garip gözlerle baksa da yaşam tarzından gurur duyduğunu ve kimseye hesap vermek zorunda olmadığını dile getiriyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
ABD’de yaşayan 20 yaşındaki bir kadın, hayatını 'köpek' olarak yaşadığı için son derece memnun olduğunu dile getiriyor.

“Kemonomimi” akımını keşfettikten sonra hayatının değiştiğini belirten Milk, bu tarzı sayesinde hem kendini daha rahat ifade ettiğini hem de yeni arkadaşlıklar kurduğunu dile getiriyor.

Kemonomimi, anime ve mangalarda insan formuna hayvan özellikleri eklenmiş karakterleri tanımlayan bir Japon kavramı.

“Çoğu insan tarzımı seviyor, kulaklarımın saçımla uyumunu övüyor” diyen Milk, yine de zaman zaman yargılayıcı yorumlarla karşılaştığını belirtiyor. Hatta bazı insanların ona “miyav” diyerek seslendiğini de ekliyor.

Buna rağmen eleştirilerden yılmıyor.

“İsterseniz yargılayabilirsiniz, bu sizin hakkınız. Bazen acıtıyor ama düşüncelerinizi değiştiremem. Anlamıyorsanız, anlamıyorsunuz. Zorlamam” sözleriyle tavrını ortaya koyuyor.

Milk, bu yaşam tarzını sadece “kendini ifade etmenin farklı bir yolu” olarak görüyor. Ona göre kulak ve kuyruk takmak, makyaj yapmak ya da farklı bir moda tarzını benimsemekten farksız. Hatta bu süreçte kendisine eşlik eden, oyun oynayan ve destek veren bir arkadaşı olmuş. Ailesi ilk başta garipsese de zamanla kabullenmiş. “Artık benimle gurur duyuyorlar” diyen Milk, merak edenlere de şu tavsiyede bulunuyor:

“İstiyorsanız deneyin. Eğlenceli bir şey. Hoşunuza gitmezse bırakabilirsiniz. Ama denemeden bilemezsiniz.”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
