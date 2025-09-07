Hayatını Adeta Bir 'Köpek' Gibi Yaşayan Kadın, Eleştirilere Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: "Gurur Duyuyorum"
Sokakta kulak ve kuyrukla dolaşarak adeta bir köpek gibi yaşayan 20 yaşındaki Milk isimli bir kadın, kendini bu şekilde daha mutlu hissettiğini söylüyor. Kimi insanlar ona garip gözlerle baksa da yaşam tarzından gurur duyduğunu ve kimseye hesap vermek zorunda olmadığını dile getiriyor.
ABD’de yaşayan 20 yaşındaki bir kadın, hayatını 'köpek' olarak yaşadığı için son derece memnun olduğunu dile getiriyor.
Kemonomimi, anime ve mangalarda insan formuna hayvan özellikleri eklenmiş karakterleri tanımlayan bir Japon kavramı.
Buna rağmen eleştirilerden yılmıyor.
