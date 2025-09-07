onedio
Çocuklar da Risk Altında: Evli Çifterin Aynı Psikolojik Rahatsızlığa Sahip Olduğu Ortaya Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 12:41

Yeni araştırmalar, ruhsal bir rahatsızlığı olan kişilerin benzer duruma sahip partnerleri tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu durum, çiftlerin çocuklarının aynı rahatsızlığı geliştirme riskini de artırıyor. Uzmanlar, hem genetik hem de sosyal etmenlerin bu trendde rol oynadığını belirtiyor.

İşte detaylar...

Yeni bir araştırma, ruhsal bir rahatsızlığı olan kişilerin, eş seçiminde benzer bir duruma sahip partnerleri tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Avrupa ve Asya’da yaklaşık 15 milyon kişinin incelendiği çalışmada, depresyon, bipolar, anksiyete, şizofreni, ADHD, OCD ve madde bağımlılığı gibi 9 farklı rahatsızlık ele alındı.

Araştırma, aynı rahatsızlığa sahip çiftlerin, farklı rahatsızlıklara sahip çiftlerden daha yaygın olduğunu ve çocukların, her iki ebeveyni de aynı rahatsızlığa sahipse bu durumu geliştirme riskinin iki kat arttığını gösterdi.

Özellikle şizofreni, depresyon, bipolar ve madde kullanımı genetik etkilerin güçlü olduğu durumlarda öne çıktı.

Uzmanlar, bu durumun üç olası nedeni olduğunu belirtiyor:

  • İnsanlar, kendilerine benzeyen partnerleri tercih ediyor.

  • Çiftler, ortak yaşamla birbirine benziyor.

  • Ruhsal rahatsızlıklarla ilgili sosyal damgalanma, uygun eş bulma havuzunu daraltıyor.

Pandemi sonrası ruhsal sağlık sorunları artarken, İngiltere’de NHS, ADHD tanısı alan çocuk ve yetişkin sayısında ciddi bir yükseliş kaydetti. Bugün İngiltere’de çocukların neredeyse dörtte biri “muhtemel ruhsal rahatsızlık” yaşıyor.

