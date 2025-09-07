Çocuklar da Risk Altında: Evli Çifterin Aynı Psikolojik Rahatsızlığa Sahip Olduğu Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Yeni araştırmalar, ruhsal bir rahatsızlığı olan kişilerin benzer duruma sahip partnerleri tercih etme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bu durum, çiftlerin çocuklarının aynı rahatsızlığı geliştirme riskini de artırıyor. Uzmanlar, hem genetik hem de sosyal etmenlerin bu trendde rol oynadığını belirtiyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bir araştırma, ruhsal bir rahatsızlığı olan kişilerin, eş seçiminde benzer bir duruma sahip partnerleri tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırma, aynı rahatsızlığa sahip çiftlerin, farklı rahatsızlıklara sahip çiftlerden daha yaygın olduğunu ve çocukların, her iki ebeveyni de aynı rahatsızlığa sahipse bu durumu geliştirme riskinin iki kat arttığını gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın