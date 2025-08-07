onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
İngilizce Öğrenmenin Yeni Yolu: ChatGPT’yi Öğretmene Dönüştürmek Bu Görselle Mümkün

İngilizce Öğrenmenin Yeni Yolu: ChatGPT’yi Öğretmene Dönüştürmek Bu Görselle Mümkün

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 22:05

Dil öğrenmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Ya da B1 seviyesine ulaşmak için size özel bir yol haritasına mı ihtiyacınız var? Artık ChatGPT ile bu mümkün. Tek yapmanız gereken, özel olarak hazırlanmış bu İngilizce öğrenme planı görselini yüklemek ve “Uygula” demek. Sonrası tam anlamıyla bir İngilizce öğretmeniyle çalışmak gibi ilerliyor. Seviyenizi analiz ediyor, günlük görevler veriyor, hatalarınızı düzeltiyor, hatta yazdığınız kompozisyonlara geri bildirim bile yapıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Twitter'da @alitekintr adlı kullanıcı, ChatGPT'yi nasıl İngilizce Öğretmeni olarak kullanabileceğimizi anlattı.

Twitter'da @alitekintr adlı kullanıcı, ChatGPT'yi nasıl İngilizce Öğretmeni olarak kullanabileceğimizi anlattı.

Görseli, 'ChatGPT’yi İngilizce öğretmenine dönüştürmek için aşağıdaki görseli ChatGPT’ye yükleyin ve 'Uygula' yazın.' diyerek paylaştı. Peki böyle bir şey mümkün mü?

Bu sistem A1 seviyesinden başlayarak sizi hedefiniz olan B1’e taşıyacak şekilde kurgulanmış. İlk adımda ChatGPT sizin İngilizce seviyenizi öğrenmek için bazı temel sorular soruyor. Cevaplarınıza göre sizi A1 veya A2 olarak değerlendiriyor ve ardından haftalık görevlerle ilerleyeceğiniz bir plan hazırlıyor.

ChatGPT’yi İngilizce Öğretmeni gibi kullanmanın başka yolları da var.

ChatGPT’yi İngilizce Öğretmeni gibi kullanmanın başka yolları da var.

Görseldeki detaylı öğrenme planı harika bir temel sunuyor ancak tek yol bu değil. ChatGPT’yi birebir öğretmen gibi kullanmak için farklı yaklaşımlar da var. Örneğin, kendi ihtiyaçlarına göre özel ders formatı isteyebilirsiniz. 

“Bana bugün B1 seviyesinde 10 yeni kelime öğret, her kelimeyle örnek cümle ver, ardından quiz hazırla” dediğinde, bir öğretmenin vereceği şekilde yapılandırılmış içerik oluşturabilir. Üstelik hata yaptığında düzeltmesini, neden yanlış olduğunu açıklamasını ve doğru cümleyi yeniden kurmasını da isteyebilirsiniz.

ChatGPT'yi İngilizce Öğretmeni gibi kullanabileceğiniz komutlar 👇🏻

ChatGPT'yi İngilizce Öğretmeni gibi kullanabileceğiniz komutlar 👇🏻

Görseldeki detaylı plan dışında, ChatGPT’yi kendi ihtiyaçlarınıza göre yönlendirebilir ve farklı alanlarda İngilizce pratiği yapabilirsiniz. İşte uygulayabileceğiniz bazı yöntemler ve örnek komutlar:

Konuşma pratiği için rol yapma

Gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz durumları ChatGPT ile canlandırabilirsiniz. Karşılıklı diyalog kurarak hem konuşma hem de anlama becerinizi geliştirebilirsiniz. Verdiğiniz yanıtlara göre düzeltme yapmasını da isteyebilirsiniz.

Komut önerisi: “Bir kafede İngilizce sipariş vermek istiyorum. Sen garson ol, ben müşteri olayım. Lütfen cevaplarımı düzelt ve daha iyi cümleler öner.”

Yazılı anlatım geliştirme

Bir paragraf, e-posta ya da kısa bir hikaye yazdıktan sonra ChatGPT’den gramer, kelime seçimi ve ifade gücü açısından değerlendirme yapmasını isteyebilirsiniz.

Komut önerisi: “Aşağıdaki İngilizce paragrafı kontrol et. Hatalarımı düzelt ve nasıl daha iyi yazabileceğimi açıkla.”

Okuma ve dinleme sonrası anlama çalışması

İzlediğiniz bir video ya da okuduğunuz bir metin üzerine anlam soruları hazırlamasını isteyebilirsiniz. Cevaplarınızı kontrol ettirerek aktif anlama pratiği yapabilirsiniz.

Komut önerisi: “Şu TED konuşmasının linkini vereceğim. Konuşmayı özetle, ardından bana 5 anlam sorusu hazırla ve cevaplarımı değerlendir.”

Kelime öğrenimi ve kullanım pratiği

Belli bir konuda yeni kelimeler öğrenmek için liste oluşturabilir, her kelimeyle ilgili örnek cümleler isteyebilirsiniz. Ayrıca yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi yazabilir ve kontrol ettirebilirsiniz.

Komut önerisi: “Bana B1 seviyesinde iş İngilizcesiyle ilgili 10 kelime öğret. Her kelimeyle bir örnek cümle ver. Sonra beni küçük bir quiz ile test et.”

Kişiye özel haftalık ders planı oluşturma

Belirli bir süre için günlük çalışma hedefleri belirleyebilir, bu doğrultuda size özel hazırlanmış bir program talep edebilirsiniz.

Komut önerisi: “B1 seviyesine ulaşmak istiyorum. Haftada 5 gün çalışabilirim. Her güne 15 dakikalık bir İngilizce çalışma planı hazırla. Kelime, yazma, çeviri ve konuşma alanlarını içersin.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın