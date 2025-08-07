İngilizce Öğrenmenin Yeni Yolu: ChatGPT’yi Öğretmene Dönüştürmek Bu Görselle Mümkün
Dil öğrenmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Ya da B1 seviyesine ulaşmak için size özel bir yol haritasına mı ihtiyacınız var? Artık ChatGPT ile bu mümkün. Tek yapmanız gereken, özel olarak hazırlanmış bu İngilizce öğrenme planı görselini yüklemek ve “Uygula” demek. Sonrası tam anlamıyla bir İngilizce öğretmeniyle çalışmak gibi ilerliyor. Seviyenizi analiz ediyor, günlük görevler veriyor, hatalarınızı düzeltiyor, hatta yazdığınız kompozisyonlara geri bildirim bile yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da @alitekintr adlı kullanıcı, ChatGPT'yi nasıl İngilizce Öğretmeni olarak kullanabileceğimizi anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ChatGPT’yi İngilizce Öğretmeni gibi kullanmanın başka yolları da var.
ChatGPT'yi İngilizce Öğretmeni gibi kullanabileceğiniz komutlar 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın