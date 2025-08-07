İngilizce Öğrenmenin Yeni Yolu: ChatGPT’yi Öğretmene Dönüştürmek Bu Görselle Mümkün

Görseldeki detaylı plan dışında, ChatGPT’yi kendi ihtiyaçlarınıza göre yönlendirebilir ve farklı alanlarda İngilizce pratiği yapabilirsiniz. İşte uygulayabileceğiniz bazı yöntemler ve örnek komutlar:

Konuşma pratiği için rol yapma

Gerçek hayatta karşılaşabileceğiniz durumları ChatGPT ile canlandırabilirsiniz. Karşılıklı diyalog kurarak hem konuşma hem de anlama becerinizi geliştirebilirsiniz. Verdiğiniz yanıtlara göre düzeltme yapmasını da isteyebilirsiniz.

Komut önerisi: “Bir kafede İngilizce sipariş vermek istiyorum. Sen garson ol, ben müşteri olayım. Lütfen cevaplarımı düzelt ve daha iyi cümleler öner.”

Yazılı anlatım geliştirme

Bir paragraf, e-posta ya da kısa bir hikaye yazdıktan sonra ChatGPT’den gramer, kelime seçimi ve ifade gücü açısından değerlendirme yapmasını isteyebilirsiniz.

Komut önerisi: “Aşağıdaki İngilizce paragrafı kontrol et. Hatalarımı düzelt ve nasıl daha iyi yazabileceğimi açıkla.”

Okuma ve dinleme sonrası anlama çalışması

İzlediğiniz bir video ya da okuduğunuz bir metin üzerine anlam soruları hazırlamasını isteyebilirsiniz. Cevaplarınızı kontrol ettirerek aktif anlama pratiği yapabilirsiniz.

Komut önerisi: “Şu TED konuşmasının linkini vereceğim. Konuşmayı özetle, ardından bana 5 anlam sorusu hazırla ve cevaplarımı değerlendir.”

Kelime öğrenimi ve kullanım pratiği

Belli bir konuda yeni kelimeler öğrenmek için liste oluşturabilir, her kelimeyle ilgili örnek cümleler isteyebilirsiniz. Ayrıca yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak kendi cümlelerinizi yazabilir ve kontrol ettirebilirsiniz.

Komut önerisi: “Bana B1 seviyesinde iş İngilizcesiyle ilgili 10 kelime öğret. Her kelimeyle bir örnek cümle ver. Sonra beni küçük bir quiz ile test et.”

Kişiye özel haftalık ders planı oluşturma

Belirli bir süre için günlük çalışma hedefleri belirleyebilir, bu doğrultuda size özel hazırlanmış bir program talep edebilirsiniz.