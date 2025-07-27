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CEO'dan Uyarı Geldi: ChatGPT'ye Her Şeyi Anlatmayın, Gizli Bilgileriniz İfşa Olabilir!

CEO'dan Uyarı Geldi: ChatGPT'ye Her Şeyi Anlatmayın, Gizli Bilgileriniz İfşa Olabilir!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 11:20

ChatGPT'nın öncülük ettiği yapay zeka sohbet robotları hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz bir noktaya yerleşti. Kimileri profesyonel hayatında kimileri de kişisel hayatında kullanıyor ve aklına gelen her türlü soruyu ChatGPT'ye iletiyor. Öyle ki ChatGPT'yi terapist olarak kullanıp özel bilgilerini bile paylaşanlar var.

Fakat tam da bu noktada OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan bir uyarı geldi.

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ChatGPT'ye her gün 2.5 milyar komut gönderiliyor.

ChatGPT'ye her gün 2.5 milyar komut gönderiliyor.

Henüz yeni yeni hayatımıza giren bir teknoloji olan yapay zeka sohbet robotları, kısa sürede vazgeçemediğimiz bir noktaya yerleşti. Öyle ki her gün insanların yalnızca ChatGPT'ye 2.5 milyar konut gönderdiği açıklandı. Diğer yapay zeka robotlarını da siz düşünün!

Kimisi bir işlem yaptırıyor, kimisi bir fikir alıyor, kimisi ödevini yaptırıyor...Bazıları da ChatGPT'yi özel hayatındaki meseleleri çözmek için kullanıyor. Fakat tam da burada bir risk karşımıza çıkıyor.

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan "gizlilik" uyarısı

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan "gizlilik" uyarısı

OpenAI şirketi CEO'su Sam Altman, ChatGPT'nin özellikle gençler tarafından bir terapist olarak görüldüğünü ve 'İlişkilerinde sorun yaşadıklarında gelip ‘Ne yapmalıyım?’' diye sorduklarını söyledi. 

Theo Von’un podcast programından konuşan Altman, 'Normalde bu tür meseleleri bir terapiste, avukata ya da doktora anlattığınızda, bu konuşmalar yasal gizlilik kapsamında korunur; doktor-hasta ya da avukat-müvekkil gizliliği gibi.' dedi. 

Fakat ChatGPT'nin yapılan konuşmalar için henüz bir gizlilik sistemi yok ve mahkemede delil olarak kullanılabilir!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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