CEO'dan Uyarı Geldi: ChatGPT'ye Her Şeyi Anlatmayın, Gizli Bilgileriniz İfşa Olabilir!

ChatGPT'nın öncülük ettiği yapay zeka sohbet robotları hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz bir noktaya yerleşti. Kimileri profesyonel hayatında kimileri de kişisel hayatında kullanıyor ve aklına gelen her türlü soruyu ChatGPT'ye iletiyor. Öyle ki ChatGPT'yi terapist olarak kullanıp özel bilgilerini bile paylaşanlar var.

Fakat tam da bu noktada OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan bir uyarı geldi.