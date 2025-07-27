CEO'dan Uyarı Geldi: ChatGPT'ye Her Şeyi Anlatmayın, Gizli Bilgileriniz İfşa Olabilir!
ChatGPT'nın öncülük ettiği yapay zeka sohbet robotları hayatımızda vazgeçemeyeceğimiz bir noktaya yerleşti. Kimileri profesyonel hayatında kimileri de kişisel hayatında kullanıyor ve aklına gelen her türlü soruyu ChatGPT'ye iletiyor. Öyle ki ChatGPT'yi terapist olarak kullanıp özel bilgilerini bile paylaşanlar var.
Fakat tam da bu noktada OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan bir uyarı geldi.
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ChatGPT'ye her gün 2.5 milyar komut gönderiliyor.
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OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'dan "gizlilik" uyarısı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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