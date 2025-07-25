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X'e Rakip NEXT Sosyal Uygulamasını Çıkaran Selçuk Bayraktar'dan Yerli WhatsApp Müjdesi

X'e Rakip NEXT Sosyal Uygulamasını Çıkaran Selçuk Bayraktar'dan Yerli WhatsApp Müjdesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 00:42

X'e (Twitter) rakip yerli NEXT Teknofest Sosyal uygulaması görücüye çıktı. Geçen günlerde kullanıma sunulan NEXT Sosyal, Teknofest girişimcisi gençler tarafından geliştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Sosyal'de bir kullanıcının 'Bize WhatsApp yap' mesajını alıntılayarak yerli WhatsApp müjdesini verdi.

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Selçuk Bayraktar, X'e rakip olacak NEXT Sosyal uygulamasını kullanıma sundu.

Selçuk Bayraktar, X'e rakip olacak NEXT Sosyal uygulamasını kullanıma sundu.

Uygulamanın Teknofest girişimci gençleri tarafından geliştirildiği belirtildi. Platformda haber, yaşam, gündem, teknoloji gibi içerikler bulunuyor. Kullanıcılar içeriklerini görsel, metin, video ve anket formatında paylaşabiliyor. Ugyulama Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından geliştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uygulamanın deneme sürümünde olduğunu açıkladı.

Selçuk Bayraktar'dan yerli WhatsApp müjdesi.

Selçuk Bayraktar'dan yerli WhatsApp müjdesi.

Selçuk Bayraktar, NEXT Sosyal'de bir kullanıcının 'Abi bize Whatsapp yap' mesajını alıntıladı. Bayraktar, 'O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır...' ifadelerini kullanarak yerli WhatsApp müjdesini böylece vermiş oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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