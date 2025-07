X'e Rakip NEXT Sosyal Uygulamasını Çıkaran Selçuk Bayraktar'dan Yerli WhatsApp Müjdesi

X'e (Twitter) rakip yerli NEXT Teknofest Sosyal uygulaması görücüye çıktı. Geçen günlerde kullanıma sunulan NEXT Sosyal, Teknofest girişimcisi gençler tarafından geliştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Sosyal'de bir kullanıcının 'Bize WhatsApp yap' mesajını alıntılayarak yerli WhatsApp müjdesini verdi.