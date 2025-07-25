X'e Rakip NEXT Sosyal Uygulamasını Çıkaran Selçuk Bayraktar'dan Yerli WhatsApp Müjdesi
X'e (Twitter) rakip yerli NEXT Teknofest Sosyal uygulaması görücüye çıktı. Geçen günlerde kullanıma sunulan NEXT Sosyal, Teknofest girişimcisi gençler tarafından geliştirildi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NEXT Sosyal'de bir kullanıcının 'Bize WhatsApp yap' mesajını alıntılayarak yerli WhatsApp müjdesini verdi.
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Selçuk Bayraktar, X'e rakip olacak NEXT Sosyal uygulamasını kullanıma sundu.
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Selçuk Bayraktar'dan yerli WhatsApp müjdesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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