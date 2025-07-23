onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Next Sosyal Nedir, Nasıl Kullanılır? TEKNOFEST Next Sosyal'e Nasıl Giriş Yapılır?

Next Sosyal Nedir, Nasıl Kullanılır? TEKNOFEST Next Sosyal'e Nasıl Giriş Yapılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 14:22

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yeni sosyal medya uygulaması Next Sosyal’i duyurdu. Reklam ve sansür içermeyen bu yerli platform, kullanıcılarına özgür ve güvenli bir sosyal deneyim sunmayı hedefliyor. Yapay zeka entegrasyonu ve sade arayüzüyle dikkat çeken uygulama, haberden teknolojiye kadar birçok konuda içerik sunuyor. Uygulamayı kullanmak isteyenler ise nasıl indirileceğini ve giriş yapılacağını merak ediyor.

Peki Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Next Sosyal'e nasıl giriş yapılır? İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Next Sosyal Nedir?

Next Sosyal Nedir?

Next Sosyal, haber, teknoloji, yaşam ve gündem gibi alanlara odaklanan yerli ve milli bir sosyal medya platformudur. TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen uygulama, kullanıcılarına reklamsız, sansürsüz ve etkileşimli bir deneyim sunar. Kullanıcılar metin, görsel, video ve anket formatında içerikler paylaşabilir; diğer kullanıcılarla etkileşime geçebilir. Platformun temel amacı, genç ve dinamik bir topluluğun özgürce fikirlerini paylaşabileceği bir sosyal alan oluşturmaktır.

Next Sosyal Nasıl İndirilir?

Next Sosyal Nasıl İndirilir?

Next Sosyal’i kullanmaya başlamak için uygulamayı Android veya iOS cihazınıza indirmeniz yeterlidir. Uygulamayı açtıktan sonra “Giriş Yap” butonuna tıklayın ve TEKNOFEST Sosyal sunucusunu seçin. Ardından “T3 SSO ile Devam Et” seçeneğiyle kayıt veya giriş işlemlerine devam edebilirsiniz. Uygulama, mağaza arama motorlarında “Next Sosyal” adıyla kolayca bulunabilir.

Next Sosyal’de Nasıl Hesap Açılır?

Next Sosyal’de Nasıl Hesap Açılır?

Uygulamayı açtıktan sonra “Kayıt Ol” butonuna tıklayarak üyelik işlemini başlatabilirsiniz. Gerekli bilgileri doldurduktan sonra “Hesap Oluştur” butonuna basın. Ardından telefonunuza gelen SMS kodunu girerek doğrulama işlemini tamamlayın. Bu adımların sonunda platforma giriş yapmaya hazırsınız.

Next Sosyal’e Nasıl Giriş Yapılır?

Next Sosyal’e Nasıl Giriş Yapılır?

Hesabınızı oluşturduktan sonra uygulamayı açın ve “Giriş Yap” butonuna basın. Sunucu olarak “TEKNOFEST Sosyal”i seçin. Daha sonra “T3 SSO ile Devam Et” seçeneğine tıklayın ve kullanıcı bilgilerinizle oturum açın.

Dilerseniz buraya tıklayarak da işlem yapabilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın