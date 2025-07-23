Next Sosyal Nedir, Nasıl Kullanılır? TEKNOFEST Next Sosyal'e Nasıl Giriş Yapılır?

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yeni sosyal medya uygulaması Next Sosyal’i duyurdu. Reklam ve sansür içermeyen bu yerli platform, kullanıcılarına özgür ve güvenli bir sosyal deneyim sunmayı hedefliyor. Yapay zeka entegrasyonu ve sade arayüzüyle dikkat çeken uygulama, haberden teknolojiye kadar birçok konuda içerik sunuyor. Uygulamayı kullanmak isteyenler ise nasıl indirileceğini ve giriş yapılacağını merak ediyor.

Peki Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Next Sosyal'e nasıl giriş yapılır? İşte detaylar...