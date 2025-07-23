Next Sosyal Nedir, Nasıl Kullanılır? TEKNOFEST Next Sosyal'e Nasıl Giriş Yapılır?
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yeni sosyal medya uygulaması Next Sosyal’i duyurdu. Reklam ve sansür içermeyen bu yerli platform, kullanıcılarına özgür ve güvenli bir sosyal deneyim sunmayı hedefliyor. Yapay zeka entegrasyonu ve sade arayüzüyle dikkat çeken uygulama, haberden teknolojiye kadar birçok konuda içerik sunuyor. Uygulamayı kullanmak isteyenler ise nasıl indirileceğini ve giriş yapılacağını merak ediyor.
Peki Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır? Next Sosyal'e nasıl giriş yapılır? İşte detaylar...
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Next Sosyal Nedir?
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Next Sosyal Nasıl İndirilir?
Next Sosyal’de Nasıl Hesap Açılır?
Next Sosyal’e Nasıl Giriş Yapılır?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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