1250 İnternet Sitesi Kapatıldı: Sahte Reklama Tıklayanların Tüm Bilgilerini Ele Geçirdiler!

Yapılan incelemelerde şebekenin özel olarak yazılım geliştirdiği ortaya çıktı. Bu sahte yazılımlar aracılığıyla internet sitelerine sahte ilanlar yüklendi. İlanlar üzerinden vatandaşlara sahte dekont ve fatura belgesi düzenlenerek güven duygusu oluşturuldu.

İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, konum bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin de kayıt altına alındığı ortaya çıktı.