onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
1250 İnternet Sitesi Kapatıldı: Sahte Reklama Tıklayanların Tüm Bilgilerini Ele Geçirdiler!

1250 İnternet Sitesi Kapatıldı: Sahte Reklama Tıklayanların Tüm Bilgilerini Ele Geçirdiler!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.09.2025 - 15:54

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında siber dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı. 1250 internet sitesi ise erişime kapatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MİT’in düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunun detayları ortaya çıktı.

MİT’in düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde şebekenin özel olarak yazılım geliştirdiği ortaya çıktı. Bu sahte yazılımlar aracılığıyla internet sitelerine sahte ilanlar yüklendi. İlanlar üzerinden vatandaşlara sahte dekont ve fatura belgesi düzenlenerek güven duygusu oluşturuldu. 

İncelemelerde ayrıca ilanları ziyaret eden kişilerin IP adresi, konum bilgileri ve çevrim içi hareketlerinin de kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

1250 internet sitesi kapatıldı.

1250 internet sitesi kapatıldı.

MASAK tarafından yürütülen incelemelerle örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiği ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı belirlenen yaklaşık 1250 internet sitesi erişime kapatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın