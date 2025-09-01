1250 İnternet Sitesi Kapatıldı: Sahte Reklama Tıklayanların Tüm Bilgilerini Ele Geçirdiler!
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında siber dolandırıcılık operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında siber dolandırıcılık örgütü elebaşı Ö.Ş. yakalandı. 1250 internet sitesi ise erişime kapatıldı.
MİT’in düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonunun detayları ortaya çıktı.
1250 internet sitesi kapatıldı.
