Yapay Zekanın Babasından Şok Çıkış: İnsanlığın Tek Kurtuluş Yolunu Açıkladı

Yapay zekanın öncülerinden Geoffrey Hinton, uzun yıllarını bu alandaki araştırmalara adamış ve “yapay zekanın babası” ünvanını almış bir isim. Ancak son dönemde yaptığı açıklamalar, kendi inşa ettiği teknolojiden duyduğu endişeleri ortaya koyuyor. Hinton, süper zekaya ulaşacak yapay zeka sistemlerinin insanlık için ciddi bir tehdit olabileceğini düşünüyor.

Yine de insanlığı kurtarabilecek tek bir yol olduğuna inanıyor...

