Trump, ABD Üniversiteleri İçin Kapıları Uluslararası Öğrencilere Kapattı

Kurumların, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamaları ve sınav puanları gibi verileri, ırk ve köken bilgileriyle birlikte anonim olarak paylaşmaları isteniyor.

Trump yönetimi, “muhafazakar görüşlere karşı düşmanlık besleyen” bölümlerin kapatılmasını ve tüm aday öğrencilerin SAT gibi standart sınavlara girmesini zorunlu kılıyor. Üniversitelerin beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurması, idari harcamaları azaltması ve mezunlarının gelir verilerini paylaşması da şartlar arasında.

Ayrıca, öğrenci başına 2 milyon doların üzerinde bağışı olan kurumlar, müspet ilim alanlarında (fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji vb.) okuyan öğrencilerden öğrenim ücreti almamakla yükümlü olacak.