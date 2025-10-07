onedio
Trump, ABD Üniversiteleri İçin Kapıları Uluslararası Öğrencilere Kapattı

Trump, ABD Üniversiteleri İçin Kapıları Uluslararası Öğrencilere Kapattı

Donald Trump
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 15:27

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkenin önde gelen dokuz üniversitesine gönderdiği yeni bir bildiri ile uluslararası öğrenci alımlarına ciddi sınırlamalar getirdi. Artık yabancı öğrenciler toplam kontenjanın en fazla %15’ini oluşturabilecek. Üstelik, tek bir ülkeden gelen öğrenci oranı %5’i bile geçemeyecek. 

ABD'nin uluslararası akademik dünyasında köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.

ABD’nin uluslararası akademik dünyasında köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.

Yönetimin 'Yükseköğretimde Akademik Mükemmeliyet Anlaşması (Compact for Academic Excellence in Higher Education)” başlıklı teklifi, üniversitelerdeki lisans öğrencilerinin en fazla %15’inin Öğrenci Vize Değişim Programı kapsamında olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, tek bir ülkeden gelen öğrencilerin oranı %5’i geçemeyecek.

Bu kısıtlama, halihazırda bu oranları aşan üniversitelerin mevcut öğrenci sayılarını azaltmalarını zorunlu kılıyor.

Yeni düzenlemeden etkilenecek olan üniversiteler, ülkenin önde gelen dokuz üniversitesini oluşturuyor.

Yeni düzenlemeden etkilenecek olan üniversiteler, ülkenin önde gelen dokuz üniversitesini oluşturuyor.

Yeni düzenlemeden etkilenecek üniversiteler şunlar:

  • Massachusetts Institute of Technology (MIT)

  • University of Pennsylvania

  • University of Arizona

  • Brown University

  • Dartmouth College

  • University of Southern California

  • University of Texas

  • University of Virginia

  • Vanderbilt University

Beyaz Saray henüz bu belgeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Bloomberg’e konuşan bir yetkili, bu dokuz kurumun sürece gönüllü olarak katılmaya ve geri bildirim vermeye istekli olduklarını belirtti.

Belgede yer alan diğer talepler arasında, üniversitelerin öğrenci kabulü ve mali yardım kararlarında ırk veya cinsiyet dikkate almamaları öne çıkıyor.

Belgede yer alan diğer talepler arasında, üniversitelerin öğrenci kabulü ve mali yardım kararlarında ırk veya cinsiyet dikkate almamaları öne çıkıyor.

Kurumların, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamaları ve sınav puanları gibi verileri, ırk ve köken bilgileriyle birlikte anonim olarak paylaşmaları isteniyor.

Trump yönetimi, “muhafazakar görüşlere karşı düşmanlık besleyen” bölümlerin kapatılmasını ve tüm aday öğrencilerin SAT gibi standart sınavlara girmesini zorunlu kılıyor. Üniversitelerin beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurması, idari harcamaları azaltması ve mezunlarının gelir verilerini paylaşması da şartlar arasında.

Ayrıca, öğrenci başına 2 milyon doların üzerinde bağışı olan kurumlar, müspet ilim alanlarında (fizik, kimya, biyoloji, astronomi, jeoloji vb.) okuyan öğrencilerden öğrenim ücreti almamakla yükümlü olacak.

Bu karar, Trump yönetimi ile üniversiteler arasındaki süregelen gerilimi daha da artırmış durumda.

Bu karar, Trump yönetimi ile üniversiteler arasındaki süregelen gerilimi daha da artırmış durumda.

Yönetimin politikaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bazı kurumlar (örneğin Columbia ve Brown), hükümetle milyon dolarlık uzlaşmalara varırken; Harvard gibi bazı üniversiteler hala karşı cephede yer alıyor.

Reuters’ın haberine göre, DePaul Üniversitesi de uluslararası öğrenci sayısında %30’luk bir düşüş sonrası bütçe kısıntısına gitmek zorunda kaldı. Yeni kota düzenlemesi, ABD yükseköğretiminde uluslararası öğrenciler için yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
