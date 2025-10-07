Trump, ABD Üniversiteleri İçin Kapıları Uluslararası Öğrencilere Kapattı
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkenin önde gelen dokuz üniversitesine gönderdiği yeni bir bildiri ile uluslararası öğrenci alımlarına ciddi sınırlamalar getirdi. Artık yabancı öğrenciler toplam kontenjanın en fazla %15’ini oluşturabilecek. Üstelik, tek bir ülkeden gelen öğrenci oranı %5’i bile geçemeyecek.
ABD’nin uluslararası akademik dünyasında köklü bir değişim yaşanması bekleniyor.
Yeni düzenlemeden etkilenecek olan üniversiteler, ülkenin önde gelen dokuz üniversitesini oluşturuyor.
Belgede yer alan diğer talepler arasında, üniversitelerin öğrenci kabulü ve mali yardım kararlarında ırk veya cinsiyet dikkate almamaları öne çıkıyor.
Bu karar, Trump yönetimi ile üniversiteler arasındaki süregelen gerilimi daha da artırmış durumda.
