Zorunlu Eğitim Süresi Değişiyor: Yeni Eğitim Modelinin Detayları Belli Oldu

Zorunlu Eğitim Süresi Değişiyor: Yeni Eğitim Modelinin Detayları Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.10.2025 - 11:24

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim sistemindeki mevcut 4+4+4 sistemini değiştirmek için yeni bir model hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını ve kararın bu yıl içinde alınabileceğini açıkladı.

Peki MEB’in hazırladığı yeni eğitim modeli nasıl olacak? 4+4+4’ün yeni formülü ne olacak? İşte yeni uygulanması planlanan eğitim modelinin detayları:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir tartışılan 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir tartışılan 4+4+4 eğitim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasıyla ilgili çalışmanın tamamlandığını duyurdu. Bakan Tekin, 'toplumsal beklentiler ve bilgiye erişimin kolaylaşması nedeniyle' zorunlu eğitim süresinin kısaltılabileceğini açıkladı. Zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasına dair raporun tamamlandığını duyuran Tekin, 'İlk kabinede çok büyük ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapacağız' dedi. Yusuf Tekin, konuşmasının devamında 'Bunu sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunacağız. Bu konuda karar verilirse farklı alternatifler var' ifadelerine yer verdi.

Peki yeni eğitim modeli nasıl olacak?

Peki yeni eğitim modeli nasıl olacak?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

Yeni modelin Kabine'de görüşülmesinin ardından parlamentoya sunulacağı, kabul edilmesi halinde ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
