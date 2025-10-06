Zorunlu Eğitim Süresi Değişiyor: Yeni Eğitim Modelinin Detayları Belli Oldu

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı alternatif modeller arasında 2+2 ve 3+1 sistemlerinin öne çıktığı öğrenildi. Yeni düzenlemeyle lise eğitiminin son 4 yılının zorunlu olmaktan çıkarılması planlanıyor. Buna göre liselerin ilk iki yılı zorunlu olacak, 11. ve 12. sınıflar ise isteğe bağlı hale getirilecek. Öğrenciler bu süreçte mesleki eğitime, sanata, ya da farklı alanlara yönelme fırsatı bulacak.

Yeni modelin Kabine'de görüşülmesinin ardından parlamentoya sunulacağı, kabul edilmesi halinde ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirildi.