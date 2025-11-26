onedio
Doktorlar Elleri Bu Şekilde Uyuyan İnsanları Uyardı! "Kalıcı Sinir Hasarına Neden Olabilir"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 16:39

Her sabah parmaklarınızda hissettiğiniz karıncalanma ve kaskatı omuzlar sadece kötü uykumaktan kaynaklanmıyor olabilir. Uzmanlar, genellikle sosyal medyada 'T. rex pozisyonu' olarak adlandırılan, kolları göğüse doğru bükerek ve kıvırarak uyuma şeklinin, zamanla kalıcı sinir hasarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kapak kaynağı

Uyku tıbbı uzmanı Dr. Raj Dasgupta, bu pozisyonda uyumanın dirsek ve bileklerdeki sinirlere baskı yaparak kan akışını yavaşlattığını belirtiyor.

Bu durum, geçici uyuşma ve karıncalanmanın yanı sıra, omuzlarda gerginlik ve ağrıya da neden olabilir. Ortopedik cerrah Dr. Matthew Bennett, dirseğin tüm gece bükülü kalmasının sinir tahrişine ve hatta karpal tünel sendromuna benzer semptomlara yol açabileceğini ekliyor.

Fizyoterapistler, hastaların sıkça sabahları kollarında karıncalanma hissi veya ellerini sallama ihtiyacı duyduklarını bildiriyorlar.

Bunlar, sinir sisteminizin baskı altında olduğunun açık işaretleridir. Dr. Dasgupta, bu hissin her gece tekrarlanması, uyandıktan sonra bile devam etmesi veya el zayıflığı ile kendini göstermesi durumunda derhal bir uzmana başvurulmasını öneriyor. Kola vuran şiddetli ağrı veya nesneleri tutmada zorluk gibi belirtiler, hasarın kötüleştiğini gösteren önemli sinyalleri olarak belirtiliyor.

Klinik psikolog Judit Merayo Barredo, bu kıvrılmış, savunmacı pozisyonun altında genellikle yüksek düzeyde stres veya kaygı yattığını açıklıyor. Kronik stres veya travma nedeniyle 'alarm durumunda' olan sinir sistemi, bilinçaltında kendini daha güvende hissettiren pozisyonlar arar. Bu bir dışavurum olabilir.

Pozisyonu değiştirmek için fiziksel engeller oluşturmak gerekir:

  • Dirsek Desteği: Dr. Bennett, dirseğin etrafına gevşekçe sarılmış bir el havlusu veya elastik bandaj kullanılmasını önerir. Bu, derin bükülmeyi rahatsız edici hale getirir.

  • Yan Yatanlar İçin: Kol ve göğüs arasına küçük bir yastık veya katlanmış havlu koyarak kolları tam bükülmekten koruyun.

  • Sırtüstü Yatanlar İçin: Kollarınızı düz veya hafif bükülmüş şekilde yanınıza veya kalçanın yanındaki bir yastığa yerleştirin.

Uyumadan önce nefes egzersizleri veya hafif esneme hareketleri gibi sakinleştirici teknikler uygulamak, sinir sistemini rahatlatarak daha destekleyici bir dinlenme seçeneği sunar.

