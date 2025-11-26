Doktorlar Elleri Bu Şekilde Uyuyan İnsanları Uyardı! "Kalıcı Sinir Hasarına Neden Olabilir"

Bunlar, sinir sisteminizin baskı altında olduğunun açık işaretleridir. Dr. Dasgupta, bu hissin her gece tekrarlanması, uyandıktan sonra bile devam etmesi veya el zayıflığı ile kendini göstermesi durumunda derhal bir uzmana başvurulmasını öneriyor. Kola vuran şiddetli ağrı veya nesneleri tutmada zorluk gibi belirtiler, hasarın kötüleştiğini gösteren önemli sinyalleri olarak belirtiliyor.

Klinik psikolog Judit Merayo Barredo, bu kıvrılmış, savunmacı pozisyonun altında genellikle yüksek düzeyde stres veya kaygı yattığını açıklıyor. Kronik stres veya travma nedeniyle 'alarm durumunda' olan sinir sistemi, bilinçaltında kendini daha güvende hissettiren pozisyonlar arar. Bu bir dışavurum olabilir.