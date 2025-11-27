Ne Yoga, Ne Pilates: 100 Yaşına Ulaşmanın En Kolay Yolu Bu Basit Hareketlerde!
Uzun ömür araştırmacısı Dan Buettner, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrını çözdüğünü ortaya koydu. “Mavi Bölgeler” olarak adlandırılan Sardunya, Okinawa, İkarya, Loma Linda ve Nicoya Yarımadası gibi bölgelerde yaşayan bu insanlar, popüler fitness trendleri olan Pilates veya CrossFit gibi modern spor programlarına ihtiyaç duymuyorlar. Onların uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrı, günlük rutine entegre edilmiş doğal ve sürekli hareket etmekte yatıyor
Detaylar 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mavi Bölgeler'de yaşayanlar uzun zamandır inceleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmacıya göre, bu uzun ömürlü toplulukların en önemli alışkanlığı, gün boyunca her yaklaşık 20 dakikada bir hareket ederek vücutlarını sürekli uyanık tutmaları.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın