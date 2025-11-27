Ne Yoga, Ne Pilates: 100 Yaşına Ulaşmanın En Kolay Yolu Bu Basit Hareketlerde!

Uzun ömür araştırmacısı Dan Buettner, dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrını çözdüğünü ortaya koydu. “Mavi Bölgeler” olarak adlandırılan Sardunya, Okinawa, İkarya, Loma Linda ve Nicoya Yarımadası gibi bölgelerde yaşayan bu insanlar, popüler fitness trendleri olan Pilates veya CrossFit gibi modern spor programlarına ihtiyaç duymuyorlar. Onların uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrı, günlük rutine entegre edilmiş doğal ve sürekli hareket etmekte yatıyor

Detaylar 👇🏻

Kaynak