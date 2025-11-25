onedio
Fransa'da Olsa Beğenirsiniz! Erzurum'un Gizli Şifası Küflü Peynir

Fransa'da Olsa Beğenirsiniz! Erzurum'un Gizli Şifası Küflü Peynir

Erzurum
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 16:32

Erzurum'un kendine has geleneksel lezzeti olan göğermiş peynir, hem Türkiye hem de dünya mutfaklarında adından sıkça söz ettiriyor. Tamamen doğal üretim süreci ve doğal antibiyotik olarak bilinen şifalı özellikleriyle bu özel peynir, sofraların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Küflü peynir, Erzurum yaylalarında beslenen hayvanların taze sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Küflü peynir, Erzurum yaylalarında beslenen hayvanların taze sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Kazanlarda kaynatılan sütün mayalanmasının ardından, uygun sıcaklık ve nemde 2 ila 4 ay arasında sabırla bekletilmesi gerekiyor. Bu uzun ve titiz bekletme süreci sonunda, peynir o karakteristik yeşilimsi rengine ve keskin aromasına kavuşuyor.

Uzundere'nin Çağlayan Mahallesi'nden Ömer Faruk Özgelen gibi ustalar, ailesinden öğrendikleri bu kadim peynir yapımını nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.

Uzundere'nin Çağlayan Mahallesi'nden Ömer Faruk Özgelen gibi ustalar, ailesinden öğrendikleri bu kadim peynir yapımını nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.

Özgelen, 'Kaynatma ve bekletme sürecini doğru yaparsanız hem lezzeti hem de şifası yerinde olur,' diyerek sürecin önemini vurguluyor. Mayhoş tadı ve doğal antibiyotik özelliğiyle öne çıkan bu şifa kaynağının kilosu ortalama 500 TL'den alıcı buluyor ve Erzurum'dan tüm sofralara yayla esintisi taşıyor.

