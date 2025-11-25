Fransa'da Olsa Beğenirsiniz! Erzurum'un Gizli Şifası Küflü Peynir
Erzurum'un kendine has geleneksel lezzeti olan göğermiş peynir, hem Türkiye hem de dünya mutfaklarında adından sıkça söz ettiriyor. Tamamen doğal üretim süreci ve doğal antibiyotik olarak bilinen şifalı özellikleriyle bu özel peynir, sofraların vazgeçilmezi haline gelmiş durumda.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küflü peynir, Erzurum yaylalarında beslenen hayvanların taze sütünden, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan geleneksel yöntemlerle üretiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzundere'nin Çağlayan Mahallesi'nden Ömer Faruk Özgelen gibi ustalar, ailesinden öğrendikleri bu kadim peynir yapımını nesilden nesile aktarmaya devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın