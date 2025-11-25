Fransa'da Olsa Beğenirsiniz! Erzurum'un Gizli Şifası Küflü Peynir

Özgelen, 'Kaynatma ve bekletme sürecini doğru yaparsanız hem lezzeti hem de şifası yerinde olur,' diyerek sürecin önemini vurguluyor. Mayhoş tadı ve doğal antibiyotik özelliğiyle öne çıkan bu şifa kaynağının kilosu ortalama 500 TL’den alıcı buluyor ve Erzurum’dan tüm sofralara yayla esintisi taşıyor.