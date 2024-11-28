110 Yaşındaki Kadının Uzun Yaşamının Sırrını Paylaştı: Her Gün Aynı Şeyi Yapıyor!
110 Yaşındaki Kadının Uzun Yaşamının Sırrını Paylaştı: Her Gün Aynı Şeyi Yapıyor!
Düşünsenize, 110 yıl boyunca hem mutlu hem de sağlıklı bir şekilde yaşamak! Çoğu insan için bir rüya gibi. Ancak Avustralya’dan Bridget Grocke için bu bir gerçek. Üstelik uzun yaşamının sırrı sandığınızdan çok daha eğlenceli ve şaşırtıcı! Gelin kendisinin sırrına beraber bakalım. 😍
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Bridget Grocke, 18 Kasım 1914’te, tam da Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir ailenin üyesi olan Bridget, çocukluğunu babasının tren sürücüsü mesleği nedeniyle sürekli yer değiştirerek geçirdi.
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Annesi ise bir kaza sonucu kaybettiği koluna rağmen ailesine bakmayı başaran güçlü bir kadındı. Bugün, Perth’te yaşayan Bridget, tam 110 yaşında ve hala hayattan keyif almayı başarıyor.
Bridget, tam 60 yıldır her gün aynı şeyi yapıyor: Bir kutu Emu Export içiyor. Evet, 4.2 alkol oranına sahip bu Avustralya birası, Bridget’ın uzun ömrünün sırrı olabilir!
"Bir sürü bira arasında favorini seç deseler, doğal olarak bu olurdu." diyor Bridget. Açıkçası biz de cevabının bu olmasını asla beklemiyorduk!
Peki sadece bira mı? Tabii ki hayır! Bridget, uzun ömrünü yalnızca biraya borçlu olmadığını belirtiyor. İnsanlara karşı nazik davranmanın ve olumlu bir hayat yaklaşımına sahip olmanın da çok önemli olduğunu söylüyor.
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Kızı Jan Robertson ise annesinin muhteşem bir mizah anlayışı sayesinde genç kalmayı başardığını söylüyor. "Olumlu bir tavır ve iyi bir kahkaha her şeyi değiştiriyor." diye ekliyor.
Bridget’in uzun yaşamı, yalnızca ailesi ve arkadaşları tarafından değil, İngiltere Kraliyet Ailesi tarafından da kutlandı. Bugüne kadar hem merhum Kraliçe II. Elizabeth’ten hem de Kral III. Charles’tan tebrik mektupları aldı.
Her ne kadar 110 yaşında olmak inanılmaz bir başarı olsa da Bridget, Avustralya’nın en yaşlı kişisi değil. Bu unvan, kendisinden beş ay daha önce doğmuş olan Lorna Henstridge’e ait.
Dünyanın en yaşlı insanı ise Japonya’da bir huzurevinde yaşayan ve tam 116 yaşında olan Tomiko Itooka!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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