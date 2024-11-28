110 Yaşındaki Kadının Uzun Yaşamının Sırrını Paylaştı: Her Gün Aynı Şeyi Yapıyor!

Düşünsenize, 110 yıl boyunca hem mutlu hem de sağlıklı bir şekilde yaşamak! Çoğu insan için bir rüya gibi. Ancak Avustralya’dan Bridget Grocke için bu bir gerçek. Üstelik uzun yaşamının sırrı sandığınızdan çok daha eğlenceli ve şaşırtıcı! Gelin kendisinin sırrına beraber bakalım. 😍