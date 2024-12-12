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Filmlerde Sıkça Gördüğümüz ABD'deki Okul Otobüsleri Neden Bizdekilerin Aksine Sarı?

Filmlerde Sıkça Gördüğümüz ABD'deki Okul Otobüsleri Neden Bizdekilerin Aksine Sarı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 14:26

Hepimiz hayatımızda en az bir kez filmlerde Amerikan okul otobüslerinin sarı renge sahip olduğunu görmüşüzdür. Ancak bu renk tercihi sadece estetik bir seçim değil. ABD'deki okul otobüslerinin sarı renkle özdeşleşmesinin ardında ilginç bir hikaye yatıyor. Yıllar içinde otobüsler hem güvenlik hem de standartlaşma açısından evrildi. Gelin ardındaki hikayeye beraber bakalım.

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1930’larda Frank Cyr adında bir profesör, okul taşımacılığındaki düzensizliği fark ederek harekete geçti. Çocukların güvenli bir şekilde okula gitmesi için ulusal standartların belirlenmesi gerektiğini düşünüyordu.

1930’larda Frank Cyr adında bir profesör, okul taşımacılığındaki düzensizliği fark ederek harekete geçti. Çocukların güvenli bir şekilde okula gitmesi için ulusal standartların belirlenmesi gerektiğini düşünüyordu.

1939’da düzenlediği bir konferansta, otobüslerin boyutlarından kapılarına kadar toplam 44 standart belirlendi. Ancak en dikkat çekici karar, otobüslerin rengiydi.

1939’da düzenlediği bir konferansta, otobüslerin boyutlarından kapılarına kadar toplam 44 standart belirlendi. Ancak en dikkat çekici karar, otobüslerin rengiydi.

Cyr, okul otobüsleri için gözün en kolay algıladığı renk olan sarıyı tercih etti. Bu renk, renk körleri tarafından da fark edilebiliyordu.

Cyr, okul otobüsleri için gözün en kolay algıladığı renk olan sarıyı tercih etti. Bu renk, renk körleri tarafından da fark edilebiliyordu.

Çocukları taşıyan bir aracın uzak mesafeden bile görülebilmesi için sarı, en mantıklı seçimdi.

Çocukları taşıyan bir aracın uzak mesafeden bile görülebilmesi için sarı, en mantıklı seçimdi.

Cyr, bu nedenle sarının tonları üzerinde yoğunlaştı. "National School Bus Glossy Yellow" olarak bilinen bu ton, hem uzak mesafeden fark edilebilir hem de diğer taşıtlardan ayrışacak kadar belirgin bir renkti.

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Ayrıca sarı, otobüslerin görünürlüğünü artırırken özel tasarlanmış enerji emici koltuklar ve çarpışmaya dayanıklı yapılar da çocukları koruyor.

Ayrıca sarı, otobüslerin görünürlüğünü artırırken özel tasarlanmış enerji emici koltuklar ve çarpışmaya dayanıklı yapılar da çocukları koruyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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