Filmlerde Sıkça Gördüğümüz ABD'deki Okul Otobüsleri Neden Bizdekilerin Aksine Sarı?

Hepimiz hayatımızda en az bir kez filmlerde Amerikan okul otobüslerinin sarı renge sahip olduğunu görmüşüzdür. Ancak bu renk tercihi sadece estetik bir seçim değil. ABD'deki okul otobüslerinin sarı renkle özdeşleşmesinin ardında ilginç bir hikaye yatıyor. Yıllar içinde otobüsler hem güvenlik hem de standartlaşma açısından evrildi. Gelin ardındaki hikayeye beraber bakalım.