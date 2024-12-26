Küçük Bir Silindirin Büyük Felaketi: Sakinlerini Kanser Eden Apartman

Bazen küçücük bir ihmal, yıllar sürecek bir trajediye dönüşebilir. Ukrayna'daki Kramatorsk Radyolojik Kazası, bunun en acı örneklerinden biri. Bir taş ocağında kaybolan radyoaktif silindir, bir apartmanın duvarlarına gizlenmiş ölümcül bir tuzağa dönüştü. Yıllar boyunca fark edilmeden insanların hayatını mahvetti. Peki, bu trajedi nasıl fark edildi ve nelere mal oldu?

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