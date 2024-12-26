Küçük Bir Silindirin Büyük Felaketi: Sakinlerini Kanser Eden Apartman
Küçük Bir Silindirin Büyük Felaketi: Sakinlerini Kanser Eden Apartman
Bazen küçücük bir ihmal, yıllar sürecek bir trajediye dönüşebilir. Ukrayna'daki Kramatorsk Radyolojik Kazası, bunun en acı örneklerinden biri. Bir taş ocağında kaybolan radyoaktif silindir, bir apartmanın duvarlarına gizlenmiş ölümcül bir tuzağa dönüştü. Yıllar boyunca fark edilmeden insanların hayatını mahvetti. Peki, bu trajedi nasıl fark edildi ve nelere mal oldu?
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1970'lerin sonlarında Sovyetler Birliği, yaklaşan 1980 Moskova Olimpiyatları için büyük bir inşaat hamlesi başlattı. Donetsk bölgesindeki bir taş ocağı, artan talebi karşılamak için tam kapasite çalışıyordu.
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Bu yoğun tempo sırasında, taş ocağında malzeme yoğunluğunu ölçmek için kullanılan ve sezyum-137 içeren bir radyasyon ölçüm cihazı kayboldu.
Kramatorsk'taki 7 numaralı bina, Sovyet mimarisinin bir zaferi olarak görülüyordu. Sıcak suyu, modern bir asansörü ve konforlu daireleriyle pek çok ailenin hayalini süslüyordu.
Ancak 85 numaralı dairede yaşayan ailelerin hayatı trajediyle gölgelendi. İlk olarak, 18 yaşındaki bir genç kız lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Onu, aynı hastalıktan ölen 16 yaşındaki erkek kardeşi ve annesi takip etti. İlk başta bu ölümler rastlantısal ya da genetik bir yatkınlık olarak değerlendirildi.
Daireye taşınan ikinci aile de benzer bir kaderle karşılaştı. 1987 yılında ailenin büyük oğlu lösemiden hayatını kaybederken, küçük oğulları hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Baba, trajedilerin ardındaki gerçeğin ortaya çıkması için yetkililere baskı yaptı.
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1989 yılında uzmanlar, radyasyon ölçüm cihazlarıyla birlikte apartmana geldiklerinde gerçeği ortaya çıkardılar. Çocukların odasında, duvarların içinden yayılan radyasyon seviyesi ölçülemez düzeydeydi.
Küçük silindir, yıllar boyunca daire sakinlerine ölümcül dozda gama ışınları yaymıştı. Yıllık yaklaşık 1.800 röntgen radyasyon saçan silindir, dört kişinin ölümüne ve 17 kişinin daha ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden oldu.
Daire 85'in duvarları sökülerek Kiev Nükleer Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi ve tehlikeli silindir güvenli bir şekilde imha edildi. Ancak o küçük silindirin yarattığı yıkımın izleri hala hafızalarda.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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